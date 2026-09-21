Україна нібито хотіла залучити Польщу до війни з РФ: заява Качинського

Ярослав Качинський. Фото: кадр з відео

Лідер польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна нібито намагалася залучити Польщу до прямої участі у війні. За словами політика, у Києві нібито розглядали ідею створення єдиної держави для досягнення цієї мети.

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає Новини.LIVE.

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Качинський згадав початок повномасштабного вторгнення

Польський політик заявив, що на початку великої війни Київ нібито очікував від Варшави дій, на які країна не могла погодитися.

"Часто виникали всілякі питання, пов’язані з тим, робити щось чи ні. Українці іноді очікували речей, з якими ми, з різних причин — хоча я не можу їх обговорювати — не могли погодитися. Зазвичай нам вдавалося знайти рішення, яке підтримувало добрі польсько-українські відносини", — сказав Качинський.

Він припустив, що на той момент у Києві існував задум залучити Польщу до війни, реалізувавши концепцію "єдиної держави". У цьому контексті він згадав тогочасне звернення Президента України Володимира Зеленського до польського Сейму.

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За словами Качинського, ймовірно, Україна неправильно оцінила можливості Польщі на початковому етапі повномасштабного російського вторгнення.

"Польща, навіть якби вона була дуже войовничою країною, практично не мала реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну. Інша сторона цього не помітила, можливо, через добру репутацію, яку ми мали серед росіян", — сказав польський політик.

Він також припустив, що в Україні сподівалися залучити важіль членства Варшави у НАТО.

Оцінюючи події в Україні напередодні повномасштабного вторгнення, Качинський зазначив, що гібридна агресія тривала задовго до початку великої війни. Він також згадав про кроки, які тодішній уряд здійснював для підготовки до можливого загострення, зокрема введення надзвичайного стану в прикордонних районах.

Водночас Качинський був серед перших західних діячів, які відвідали українську столицю після початку повномасштабного вторгнення.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка, українські прикордонники обмінюються досвідом із колегами з Польщі, Литви та Латвії щодо зміцнення охорони кордону з Білоруссю. Зокрема, йдеться про фортифікаційні та інженерні споруди.

А на тлі російських ударів поблизу кордону Польща зміцнює систему цивільного захисту. У Люблінському воєводстві розширюють мережу автоматизованих сирен для екстреного оповіщення населення.