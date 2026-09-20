ДПСУ передає Польщі та країнам Балтії досвід укріплення кордону

Українські прикордонники. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники підтримують тісну співпрацю з колегами з Польщі, Литви та Латвії та діляться досвідом посилення безпеки кордону з Білоруссю. Партнери вже вивчали українські фортифікаційні й інженерні укріплення та засоби захисту кордону.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

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Україна ділиться з партнерами досвідом укріплення кордону

За словами Андрія Демченка, Державна прикордонна служба України підтримує контакти не лише з польськими прикордонниками, а й із колегами з Литви та Латвії.

Партнери цікавилися тим, як Україна посилює безпеку на своїх кордонах, зокрема на ділянці з Білоруссю. Йдеться про фортифікаційні та інженерні споруди, а також засоби, які використовують українські прикордонники.

"Досить часто вони переймали досвід Державної прикордонної служби, бачили, що ми робимо для нашої безпеки на наших кордонах, зокрема і на кордоні з Білоруссю", — розповів Демченко.

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Він зазначив, що українська сторона передає партнерам інформацію про заходи, які застосовує для захисту кордону.

"Сподіваюся, звісно, що ті дані, які ми їм надавали, те, що вони бачили, вони зможуть впроваджувати і в себе", — сказав речник ДПСУ.

Демченко розповів про загрозу з боку Білорусі

Речник ДПСУ наголосив, що потенційна загроза з території Білорусі стосується не лише України. За його словами, Мінськ може сприяти Росії у розширенні агресії.

"Білорусь грає на руку Кремля, і в будь-який момент, і в напрямку України, і в будь-якому іншому, окрім Росії, Білорусь сприятиме Росії щодо масштабування, напевно, своєї агресії", — заявив Демченко.

Водночас він зазначив, що українські прикордонники готуються до можливого повторення загроз із білоруського напрямку, посилюючи інженерний захист та використовуючи відповідні засоби для охорони кордону.

За словами Демченка, тому досвід України може бути корисним для Польщі, Литви та Латвії, які також мають кордон із Білоруссю.

Як писали Новини.LIVE, Україна та Румунія домовилися посилити транспортне сполучення. Країни планують модернізувати пункти пропуску, розширити залізничне сполучення та збільшити можливості для перевалки українських вантажів у румунських портах.

Також у ДПСУ пояснили, як діяти під час атаки дронів на кордоні. Прикордонники зупиняють перевірки та намагаються вивести людей із пункту пропуску, а мандрівникам радять не залишатися в автомобілях і виконувати вказівки персоналу.