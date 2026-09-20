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Главная Новости дня ГПСУ делится с Польшей и странами Балтии опытом укрепления границы

ГПСУ делится с Польшей и странами Балтии опытом укрепления границы

Ua ru
20 сентября 2026 23:17
Эксклюзив
ГПСУ делится с Польшей и странами Балтии опытом укрепления границы
Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники поддерживают тесное сотрудничество с коллегами из Польши, Литвы и Латвии и делятся опытом по усилению безопасности границы с Беларусью. Партнеры уже ознакомились с украинскими фортификационными и инженерными укреплениями, а также со средствами защиты границы.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

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Украина делится с партнерами опытом укрепления границы

По словам Андрея Демченко, Государственная пограничная служба Украины поддерживает контакты не только с польскими пограничниками, но и с коллегами из Литвы и Латвии.

Партнеры интересовались тем, как Украина усиливает безопасность на своих границах, в частности на участке с Беларусью. Речь идет о фортификационных и инженерных сооружениях, а также о средствах, которые используют украинские пограничники.

"Довольно часто они перенимали опыт Государственной пограничной службы, видели, что мы делаем для обеспечения нашей безопасности на наших границах, в том числе и на границе с Беларусью", — рассказал Демченко.

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Он отметил, что украинская сторона передает партнерам информацию о мерах, которые применяет для защиты границы.

"Надеюсь, конечно, что те данные, которые мы им предоставляли, то, что они видели, они смогут внедрять и у себя", — сказал представитель ГПСУ.

Демченко рассказал об угрозе со стороны Беларуси

Пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что потенциальная угроза с территории Беларуси касается не только Украины. По его словам, Минск может содействовать России в расширении агрессии.

"Беларусь играет на руку Кремлю, и в любой момент, как в направлении Украины, так и в любом другом, кроме России, Беларусь будет содействовать России в расширении, по всей вероятности, своей агрессии", — заявил Демченко.

В то же время он отметил, что украинские пограничники готовятся к возможному повторению угроз с белорусского направления, усиливая инженерную защиту и используя соответствующие средства для охраны границы.

По словам Демченко, поэтому опыт Украины может быть полезен для Польши, Литвы и Латвии, которые также граничат с Беларусью.

Как писали Новини.LIVE, Украина и Румыния договорились усилить транспортное сообщение. Страны планируют модернизировать пункты пропуска, расширить железнодорожное сообщение и увеличить возможности для перевалки украинских грузов в румынских портах.

Также в ГПСУ объяснили, как действовать во время атаки дронов на границе. Пограничники приостанавливают проверки и пытаются вывести людей из пункта пропуска, а путешественникам советуют не оставаться в автомобилях и выполнять указания персонала.

Польша граница пограничники ГПСУ Андрей Демченко
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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