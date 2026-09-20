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Главная Новости дня Украина и Румыния укрепят транспортное сообщение: подписан меморандум

Украина и Румыния укрепят транспортное сообщение: подписан меморандум

Ua ru
20 сентября 2026 13:11
Украина и Румыния укрепят транспортное сообщение: подробности
Ионель Скриоштяну и Николай Калашник. Фото: mininfra.gov.ua

Украина и Румыния договорились усилить сотрудничество для обеспечения стабильного транзита украинских грузов и развития транспортных маршрутов. Стороны планируют модернизировать пункты пропуска, расширить железнодорожное сообщение и увеличить возможности для перевалки украинских грузов в румынских портах.

Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает Новини.LIVE.

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Украина и Румыния будут развивать приграничную инфраструктуру

В рамках Карпатского экономического форума министр развития громад и территорий Украины Николай Калашник и государственный секретарь Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионель Скриоштяну подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает обновленную Стратегию развития приграничной инфраструктуры между двумя странами. Она учитывает актуальные потребности в перевозке грузов и пассажиров, а также новые вызовы, связанные с логистикой.

В частности, Украина и Румыния планируют модернизировать автомобильные пункты пропуска и подъездные дороги, усилить железнодорожное сообщение и упростить процедуры контроля на границе. Особое внимание будет уделено развитию возможностей для перевалки украинских грузов в румынских портах.

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Стратегия охватывает 17 пунктов пропуска

Обновленная совместная стратегия предусматривает развитие 17 пунктов пропуска между Украиной и Румынией. Десять из них — новые предложения. Стороны также планируют увеличивать пропускную способность уже существующих пунктов пропуска и развивать новые транспортные сообщения.

"Румынское направление чрезвычайно важно для украинской логистики в условиях полномасштабной войны. Наша задача сейчас — поддерживать системное развитие всего транспортного коридора: пунктов пропуска, подъездных дорог, железной дороги и портовой инфраструктуры. Подписанный меморандум определяет конкретные направления этой работы. Нам важно увеличить пропускную способность границы и создать для украинского бизнеса стабильные и предсказуемые маршруты в Европейский Союз и румынские порты", — отметил Николай Калашник.

Следующим этапом станет реализация определенных меморандумом инфраструктурных проектов и поиск финансирования для них. Украина и Румыния также будут координировать развитие инфраструктуры по обе стороны границы.

Сотрудничество Украины с Румынией

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном. Стороны обсудили дальнейшее углубление сотрудничества и его расширение на региональном уровне, в частности с акцентом на Карпатский регион.

Новини.LIVE писали, что президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности страны развивать сотрудничество с Украиной в оборонной и ядерной сферах. В то же время он отметил, что в течение последних 30 лет соответствующие отрасли Румынии не получали надлежащего управления, хотя страна сохранила производственные мощности, выгодное географическое положение и квалифицированных специалистов.

Мининфраструктуры граница Румыния транспорт инфраструктура Саммит Карпатской восьмерки
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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