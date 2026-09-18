Никушор Дан: Румыния готова делиться с Украиной ядерными технологиями

Никушор Дан на саммите "С8". Фото: Никушор Дан/Facebook

Президент Румынии Никушор Дан заявил о готовности страны сотрудничать с Украиной в оборонной и ядерной сферах. По его словам, Румыния обладает опытом в оборонном производстве, 50-летним стажем работы в атомной отрасли и квалифицированными специалистами, а при наличии инвестиций готова развивать производство.

Об этом заявил Никушор Дан, сообщает с места событий журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Румыния готова развивать оборонную промышленность

Никушор Дан отметил, что Румыния имеет давние традиции в оборонной промышленности, сформировавшиеся еще в коммунистические времена.

В то же время, по его словам, в течение последних 30 лет отрасль не имела надлежащего управления. При этом страна сохранила производственные возможности, выгодное расположение и квалифицированных работников.

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"При наличии инвестиций мы готовы начать эту деятельность", — сказал Дан.

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Президент Румынии также рассказал об опыте страны в ядерной сфере. По его словам, Румыния имеет около 50 лет соответствующего опыта и собственные технологии.

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"Мы готовы поделиться с вами нашим опытом и технологиями, которые становятся все более востребованными в то время, когда энергетика становится все более необходимой для всех", — заявил Дан.

Он добавил, что в Румынии есть специалисты в области технологий и инженерии, готовые сотрудничать с партнерами в различных сферах.

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Украина и Румыния будут развивать совместные проекты

В ходе Карпатского саммита Владимир Зеленский и Никушор Дан также обсудили возможные совместные проекты. Среди направлений сотрудничества — программа SAFE, совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, а также безопасность в Черноморском регионе.

Всего в рамках Карпатской интеграционной инициативы было представлено около 100 бизнес-проектов от восьми стран общим объемом почти 40 млрд евро. Отдельно подготовлены инвестиционные и торговые соглашения примерно на 1 млрд евро.

Как писали Новини.LIVE, Фон дер Ляйен заявила, что европейское будущее Украины уже формируется. Председатель Еврокомиссии подчеркнула важность развития совместных транспортных, энергетических и экономических проектов, которые углубляют интеграцию Украины в ЕС.

Также Зеленский рассказал о более чем 50 соглашениях на сумму свыше миллиарда евро, подготовленных в рамках "Карпатской восьмерки". Речь идет о совместных проектах стран региона, причем около половины инвестиционного портфеля приходится на энергетику.