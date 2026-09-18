Нікушор Дан: Румунія готова ділитися з Україною ядерними технологіями

Нікушор Дан на саміті "С8". Фото: Нікушор Дан/Facebook

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про готовність країни співпрацювати з Україною в оборонній та ядерній сферах. За його словами, Румунія має досвід в оборонному виробництві, 50 років роботи у ядерній галузі та кваліфікованих фахівців, а за наявності інвестицій готова розвивати виробництво.

Про це заявив Нікушор Дан, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Румунія готова розвивати оборонну промисловість

Нікушор Дан зазначив, що Румунія має давні традиції в оборонній промисловості, які сформувалися ще за комуністичних часів.

Водночас, за його словами, протягом останніх 30 років галузь не мала належного управління. При цьому країна зберегла виробничі можливості, вигідне розташування та кваліфікованих працівників.

"За наявності інвестицій ми готові розпочати цю діяльність", — сказав Дан.

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Президент Румунії також розповів про досвід країни в ядерній сфері. За його словами, Румунія має близько 50 років відповідного досвіду та власні технології.

"Ми готові поділитися з вами нашим досвідом і технологіями, які все більше потрібні у часи, коли енергетика стає все більш потрібною усім", — заявив Дан.

Він додав, що в Румунії є фахівці з технологій та інженерії, які готові співпрацювати з партнерами в різних сферах.

Україна та Румунія розвиватимуть спільні проєкти

Під час Карпатського саміту Володимир Зеленський і Нікушор Дан також обговорили можливі спільні проєкти. Серед напрямів співпраці — програма SAFE, спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, а також безпека в Чорноморському регіоні.

Загалом у межах Карпатської інтеграційної ініціативи було представлено близько 100 бізнес-проєктів від восьми країн загальним обсягом майже 40 млрд євро. Окремо підготовлено інвестиційні та торговельні угоди приблизно на 1 млрд євро.

Як писали Новини.LIVE, Фон дер Ляєн заявила, що європейське майбутнє України вже формується. Президентка Єврокомісії наголосила на розвитку спільних транспортних, енергетичних та економічних проєктів, які поглиблюють інтеграцію України до ЄС.

Також Зеленський розповів про понад 50 угод на понад мільярд євро, підготовлених у межах "Карпатської вісімки". Йдеться про спільні проєкти країн регіону, близько половини інвестиційного портфеля припадає на енергетику.