Україна та Румунія посилять транспортне сполучення: деталі

Іонель Скріоштяну та Микола Калашник. Фото: mininfra.gov.ua

Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю для забезпечення стабільного транзиту українських вантажів та розвитку транспортних маршрутів. Сторони планують модернізувати пункти пропуску, розширити залізничне сполучення та збільшити можливості для перевалки українських вантажів у румунських портах.

Про це повідомили у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Новини.LIVE.

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Україна та Румунія розвиватимуть прикордонну інфраструктуру

У межах Карпатського економічного форуму міністр розвитку громад та територій України Микола Калашник та державний секретар Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонель Скріоштяну підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Документ передбачає оновлену Стратегію розвитку прикордонної інфраструктури між двома країнами. Вона враховує актуальні потреби у перевезенні вантажів і пасажирів та нові виклики, пов’язані з логістикою.

Зокрема, Україна та Румунія планують модернізувати автомобільні пункти пропуску та під’їзні дороги, посилити залізничне сполучення і спростити процедури контролю на кордоні. Окрему увагу приділять розвитку можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах.

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Стратегія охоплює 17 пунктів пропуску

Оновлена спільна стратегія передбачає розвиток 17 пунктів пропуску між Україною та Румунією. Десять із них є новими пропозиціями. Сторони також планують збільшувати пропускну спроможність уже наявних пунктів пропуску та розвивати нові транспортні сполучення.

"Румунський напрямок є надзвичайно важливим для української логістики в умовах повномасштабної війни. Наше завдання зараз — підтримувати системний розвиток всього транспортного коридору: пунктів пропуску, під’їзних доріг, залізниці та портової інфраструктури. Підписаний Меморандум визначає конкретні напрями цієї роботи. Нам важливо збільшити пропускну спроможність кордону та створити для українського бізнесу стабільні й передбачувані маршрути до Європейського Союзу та румунських портів", — зазначив Микола Калашник.

Наступним етапом стане реалізація визначених меморандумом інфраструктурних проєктів та пошук фінансування для них. Україна та Румунія також координуватимуть розвиток інфраструктури по обидва боки кордону.

Співпраця України з Румунією

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном. Сторони обговорили подальше поглиблення співпраці та її розширення на регіональному рівні, зокрема з фокусом на Карпатський регіон.

Новини.LIVE писали, Президент Румунії Нікушор Дан заявив про готовність країни розвивати співпрацю з Україною в оборонній та ядерній сферах. Водночас він зазначив, що протягом останніх 30 років відповідні галузі Румунії не отримували належного управління, хоча країна зберегла виробничі потужності, вигідне географічне розташування та кваліфікованих фахівців.