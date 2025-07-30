Сергей Ауслендер прокомментировал ультиматум Трампа

Путин и Трамп. Фото: Reuters

Израильский журналист Сергей Ауслендер прокомментировал ультиматум Президента США Дональда Трампа, который пригрозил Москве санкциями, а ее торговым партнерам — тарифами, если Путин не заключит мирного соглашения с Украиной в течение 10 дней. По словам журналиста, глава Белого дома не будет бомбить Москву.

Об этом Сергей Ауслендер сказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 30 июля.

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Недавно Дональд Трамп объявил о начале 10-дневного ультиматума для России относительно окончания войны. После его завершения Америка наложит жесткие санкции на страну-агрессора.

Израильский журналист Сергей Ауслендер отметил, что Трамп не будет бомбить Москву, но может действовать жестко через санкции.

По мнению Ауслендера, никто не решится атаковать Россию напрямую из-за ее ядерного арсенала. В то же время он считает, что введение Трампом 25% тарифов против Индии, одного из главных покупателей российской нефти, — это мощный сигнал.

"Понятно, что никто Москву бомбить не будет, это очевидно. Ведь никто не хочет связываться со страной, у которой 6 000 ядерных боеголовок, ракеты, и куда они полетят, никто не знает", — отметил Ауслендер.

Кроме того, израильский журналист предполагает, что Трамп мог искренне верить в возможность убедить российского диктатора прекратить полномасштабную войну против Украины, но это маловероятно.

По мнению Ауслендера, Путина можно только заставить остановиться или дать Украине инструменты для победы.

"Нужно подождать эти 10 дней, и тогда мы поймем, насколько решительно Трамп готов действовать", — сказал израильский журналист.

Напомним, в понедельник, 28 июля, Дональд Трамп заявил о сокращении 50-дневного срока для России по прекращению войны.

Впоследствии в Кремле отреагировали на ультиматум главы Белого дома и заявили об "иммунитете" к санкциям.