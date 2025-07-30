Сергій Ауслендер прокоментував ультиматум Трампа

Путін та Трамп. Фото: Reuters

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер прокоментував ультиматум Президента США Дональда Трампа, який пригрозив Москві санкціями, а її торговим партнерам — тарифами, якщо Путін не укладе мирної угоди з Україною протягом 10 днів. За словами журналіста, глава Білого дому не буде бомбити Москву.

Про це Сергій Ауслендер сказав в ефірі Вечір.LIVE у середу, 30 липня.

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Нещодавно Дональд Трамп оголосив про початок 10-денного ультиматуму для Росії щодо закінчення війни. Після його завершення Америка накладе жорсткі санкції на країну-агресора.

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Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер зазначив, що Трамп не буде бомбити Москву, але може діяти жорстко через санкції.

На думку Ауслендера, ніхто не наважиться атакувати Росію напряму через її ядерний арсенал. Водночас він вважає, що введення Трампом 25% тарифів проти Індії, одного з головних покупців російської нафти, — це потужний сигнал.

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"Зрозуміло, що ніхто Москву бомбити не буде, це очевидно. Адже ніхто не хоче зв'язуватися з країною, в якої 6 000 ядерних боєголовок, ракети, і куди вони полетять, ніхто не знає", — зазначив Ауслендер.

Крім того, ізраїльський журналіст припускає, що Трамп міг щиро вірити у можливість переконати російського диктатора припинити повномасштабну війну проти України, але це малоймовірно.

На думку Ауслендера, Путіна можна лише змусити зупинитися або дати Україні інструменти для перемоги.

"Потрібно почекати ці 10 днів, і тоді ми зрозуміємо, наскільки рішуче Трамп готовий діяти", — сказав ізраїльський журналіст.

Нагадаємо, у понеділок, 28 липня, Дональд Трамп заявив про скорочення 50-денного терміну для Росії щодо припинення війни.

Згодом у Кремлі відреагували на ультиматум очільника Білого дому та заявили про "імунітет" до санкцій.