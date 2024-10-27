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Израиль уничтожил важные объекты в Иране — эксперты назвали какие

27 октября 2024 06:03
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ЦАХАЛ ударил по важным объектам Ирана по производству оружия
Солдаты армии ЦАХАЛ. Иллюстративное фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Согласно отдельным оценкам двух американских исследователей, коммерческие спутниковые изображения показали, что во время атаки в субботу израильская авиация поразила здания, используемые Ираном для смешивания твердого топлива для баллистических ракет. Такие выводы были сделаны Дэвидом Олбрайтом, бывшим инспектором из оружия ООН, возглавляющим исследовательскую группу Института науки и международной безопасности, и Декером Эвелитом, ассоциированным аналитиком CNA, вашингтонского аналитического центра.

Об этом сообщает Reuters.

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Эксперты утверждают, что Израиль нанес удар по Парчину, огромному военному комплексу вблизи Тегерана. Израиль также нанес удар по Ходжиру, крупному ракетному заводу вблизи Тегерана. Декер Эвелет сказал Reuters, что израильские удары могут "существенно помешать способности Ирана массово производить ракеты".

Военные Ирана заявили, что израильские военные самолеты использовали "очень легкие боеголовки", чтобы нанести удары по пограничным радарам в провинциях Илам, Хузестан и вокруг Тегерана.

В свою очередь Дэвид Олбрайт сказал, что он просмотрел коммерческие спутниковые изображения Парчина с низким разрешением, которые, кажется, демонстрируют, что израильский удар повредил три здания, в том числе два, в которых было смешано твердое топливо для баллистических ракет.

Постройки, по его словам, расположены вблизи предприятия, которое по некоторым данным используется для программы разработки ядерного оружия, которую Иран закрыл в 2003 году. Иран отрицает наличие такой программы.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал решение Федерального совета безопасности на поставку оружия Израилю. И хотя официальные версии прекращения поставок на сегодня разные, источник журналистов в правительстве Германии назвал главную из них.

Напомним, "Хезболла" нанесла удар беспилотником по военной базе вблизи израильского города Биньямина. Известно, что в результате взрыва погибли четверо военных ЦАХАЛа.

ракетный удар ядерное оружие Иран атака Израиль

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