ЦАХАЛ вдарив по важливих об'єктах Ірану з виробництва зброї

Солдати армії ЦАХАЛ. Ілюстративне фото: Reuters

Згідно з окремими оцінками двох американських дослідників, комерційні супутникові зображення показали, що під час атаки в суботу ізраїльська авіація вразила будівлі, які Іран використовував для змішування твердого палива для балістичних ракет. Такі висновки були зроблені Девідом Олбрайтом, колишнім інспектором зі зброї ООН, який очолює дослідницьку групу Інституту науки та міжнародної безпеки, і Декером Евелетом, асоційованим аналітиком CNA, вашингтонського аналітичного центру.

Про це повідомляє Reuters.

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Експерти стверджують, що Ізраїль завдав удару по Парчину, величезному військовому комплексу поблизу Тегерана. Ізраїль також завдав удару по Ходжіру, великому ракетному заводу поблизу Тегерана. Декер Евелет сказав Reuters, що ізраїльські удари можуть "суттєво перешкодити здатності Ірану масово виробляти ракети".



Військові Ірану заявили, що ізраїльські військові літаки використовували "дуже легкі боєголовки", щоб завдати ударів по прикордонним радарам у провінціях Ілам, Хузестан і навколо Тегерана.

Своєю чергою Девід Олбрайт сказав, що він переглянув комерційні супутникові зображення Парчіна з низькою роздільною здатністю, які, здається, показали, що ізраїльський удар пошкодив три будівлі, у тому числі дві, в яких було змішане тверде паливо для балістичних ракет.



Будівлі, за його словами, розташовані поблизу підприємства, яке за деякими даними використовується для програми розробки ядерної зброї, яку Іран закрив у 2003 році. Іран заперечує наявність такої програми.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю. І хоча офіційні версії припинення постачання на сьогодні різні, джерело журналістів в уряді Німеччини назвало головну з них.

Нагадаємо, "Хезболла" завдала удару безпілотником по військовій базі поблизу ізраїльського міста Біньяміна. Відомо, що внаслідок вибуху загинули четверо військових ЦАХАЛу.