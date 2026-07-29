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Главная Новости дня Избиение украинских супругов в Польше: подозреваемых отправили за решетку

Избиение украинских супругов в Польше: подозреваемых отправили за решетку

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 17:51
В Польше арестовали двух подозреваемых в избиении супружеской пары из Украины
Задержание подозреваемых. Фото: кадр из видео

Во Вроцлаве (Польша) суд избрал меру пресечения в отношении двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении супружеской пары — граждан Украины. Обоих фигурантов дела поместили под стражу на три месяца, в то время как правоохранители продолжают поиски еще одного предполагаемого участника нападения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач в комментарии "Укринформу".

Задержание подозреваемых в избиении украинцев в Польше

Инцидент произошел 26 июля на улице Окулицкого. Уже через несколько дней правоохранители при поддержке сотрудников антитеррористического подразделения Нижнесилезского воеводства задержали двух подозреваемых в возрасте 27 и 45 лет.

Одного из мужчин задержали при попытке покинуть Вроцлав. По данным полиции, он намеревался уйти от ответственности и сбежать из города.

Суд, рассмотрев материалы, собранные следователями и прокуратурой, согласился с ходатайством о применении к обоим подозреваемым временного ареста сроком на три месяца.

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По версии следствия, мужчинам инкриминируются преступления, связанные с насилием на почве национальной ненависти, избиением и причинением телесных повреждений. Кроме того, содеянное квалифицировали как хулиганское преступление.

В полиции также сообщили, что оба задержанных уже были известны правоохранителям в связи с предыдущими правонарушениями.

В настоящее время следователи продолжают расследование и проводят оперативные мероприятия по установлению местонахождения третьего подозреваемого, который, по данным правоохранителей, также мог участвовать в нападении. Одновременно полиция выясняет все обстоятельства резонансного инцидента.

Как писали Новини.LIVE, 27 июля в Польше избили украинскую пару из-за акцента. Нападавшие набросились на украинскую пару прямо внутри торгового заведения после того, как услышали их разговор.

В тот же день правоохранители задержали двоих из трёх подозреваемых. При этом Андрей Сибига заявил, что Украина будет следить за ходом этого дела и обеспечит пострадавшим консульскую помощь.

Польша драка суд нападение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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