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Главная Новости дня Нападение на украинцев в Польше: двух из трех подозреваемых задержали

Нападение на украинцев в Польше: двух из трех подозреваемых задержали

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 23:32
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве
Задержание подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве. Фото: Андрей Сибига/X

В понедельник, 27 июля, правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в нападении на граждан Украины в польском Вроцлаве. Третьего нападавшего разыскивают. Украина будет следить за ходом этого дела и обеспечит пострадавшим консульскую помощь.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Министр МИД Украины Андрей Сибига сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве
Скриншот сообщения Andrii Sybiha/X

Реакция главы МИД на задержание подозреваемых в нападении на украинцев в Польше

Андрей Сибига поблагодарил польских властей, правоохранительных органов и мэра Вроцлава Яцека Сутрика за быструю и решительную реакцию на инцидент.

Задержание подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве
Задержание подозреваемых в нападении на украинскую пару во Вроцлаве. Фото: Andrii Sybiha/X

Также он призвал некоторых польских политиков прекратить разжигание вражды, которая в конечном итоге приводит к актам насилия на улицах.

"Нам нужны диалог и взаимное уважение, а не поиск поводов для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и совместное обеспечение безопасности от нашего извечного общего врага", — подчеркнул министр иностранных дел.

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Подозреваемый в нападении на украинцев во Вроцлаве
Подозреваемый в нападении на украинцев во Вроцлаве. Фото: Andrii Sybiha/X

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на соцсети и заявление Генерального консульства Украины во Вроцлаве сообщал, что в Польше молодые украинцы подверглись нападению из-за своего украинского акцента. Нападавшие избили пару прямо посреди торгового центра. На данный момент потерпевшие находятся под наблюдением врачей.

Также Новини.LIVE писал, что мэр Вроцлава Яцек Сутрик поддержал пострадавших от нападения украинцев. Мэр призвал местную громаду противодействовать любым проявлениям межнациональной вражды. Кроме того, он поручил правоохранительным органам разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности.

Польша нападение задержание
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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