Мэр Вроцлава выразил поддержку пострадавшим украинцам

Мэр Вроцлава Яцек Сутрик. Фото: Facebook.com/sutrykjacek

Мэр польского Вроцлава Яцек Сутрик официально выразил поддержку молодой паре украинцев, которых избили на улице на почве ксенофобии. Глава города призвал всю местную общину к максимальной солидарности и решительному противодействию любым проявлениям межнациональной вражды на улицах. Также глава города потребовал от правоохранительных органов немедленного задержания злоумышленников для привлечения их к ответственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Вроцлава Яцека Сутрика.

Реакция городских властей

Глава города заверил, что во Вроцлаве никогда не будет терпимости к насилию, мотивированному предрассудками в отношении национальности или языка общения. К сожалению, подобные нападения на граждан Украины перестали быть единичными случаями и превратились в крайне опасную тенденцию.

"Нападение на конкретного человека из-за его происхождения — это всегда нападение на всю общину, которую мы вместе создаем, и именно так мы должны к этому относиться", — заявил в своем официальном письме Яцек Сутрик.

Чиновник призвал жителей оперативно фиксировать проявления агрессии и немедленно передавать все имеющиеся доказательства и видеоматериалы сотрудникам полиции.

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Письмо главы Вроцлава. Фото: скриншот

Особое внимание в своём обращении мэр уделил безответственной публичной риторике многих государственных деятелей страны. Их громкие заявления создают опасную почву для радикальных действий на улицах городов.

"Эти слова я адресую также всем политикам и общественным деятелям, которые сознательно или безответственно строят нарратив, основанный на страхе, предрассудках и расколах", — подчеркнул Яцек Сутрик.

В настоящее время Генеральное консульство Украины во Вроцлаве официально призвало польские власти взять расследование под особый контроль.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Польше молодой человек и девушка подверглись жестокому избиению, получили серьезные травмы и оказались в больнице в результате внезапного нападения на почве ксенофобии. Нападавшие набросились на украинскую пару прямо на улице. Причиной послужил их украинский акцент.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше задержали 26-летнюю женщину, напавшую на двух 13-летних украинских подростков. В случае доказательства вины женщине может грозить наказание до 7,6 лет лишения свободы.