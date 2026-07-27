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Головна Новини дня Напад на українців у Польщі: двох із трьох підозрюваних затримали

Напад на українців у Польщі: двох із трьох підозрюваних затримали

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 23:32
У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві
Затримання підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві. Фото: Andrii Sybiha/X

У понеділок, 27 липня, правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі на громадян України у польському Вроцлаві. Третього нападника розшукують. Україна відстежуватиме хід цієї справи та забезпечить постраждалим консульську допомогу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Міністр МЗС України Андрій Сибіга повідомив про затримання двох підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві
Скриншот повідомлення Andrii Sybiha/X

Реакція голови МЗС на затримання підозрюваних у нападі на українців у Польщі 

Андрій Сибіга подякував польській волі, правоохоронцям і меру Вроцлава Яцеку Сутрику за швидку та рішучу реакцію на інцидент. 

Затримання підозрюваних у нападі на українців у Вроцлаві
Затримання підозрюваних у нападі на українську пару у Вроцлаві. Фото: Andrii Sybiha/X

Також він закликав деяких польських політиків до припинення розпалювання ворожнечі, яка врешті-решт призводить до актів насилля на вулицях.

"Нам потрібні діалог і взаємна повага, а не пошук приводів для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство і спільне забезпечення безпеки від нашого одвічного спільного ворога", — наголосив міністр МЗС.

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Підозрюваний у нападі на українців у Вроцлаві
Підозрюваний у нападі на українців у Вроцлаві. Фото: Andrii Sybiha/X

Раніше Новини.LIVE з посиланням на соцмережі та заяву Генерального консульства України у Вроцлаві повідомляв, що в Польщі молоді українці зазнали нападу через свій український акцент. Нападники побили пару просто посеред торгового центру. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Також Новини.LIVE писав, що мер Вроцлава Яцек Сутрик підтримав постраждалих від нападу українців. Міський голова закликав місцеву громаду до протидії будь-яких проявам міжнаціональної ворожнечі. Крім того, він наказав правоохоронцям розшукати зловмисників і притягнути їх до відповідальності.

Польща напад затримання
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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