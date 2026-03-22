Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Иващенко дал Новини.LIVE первый публичный комментарий

Иващенко дал Новини.LIVE первый публичный комментарий

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 17:41
Иващенко дал Новини.LIVE первый публичный комментарий
Руководитель ГУР Олег Иващенко. Фото: ОПУ

Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко признался, почему редко появляется в публичном пространстве после назначения на должность. Он считает, что специфика работы разведки не предусматривает публичности.

Свое первое публичное заявление Олег Иващенко сделал в комментарии Новини.LIVE.

Что говорит Иващенко о публичности

Иващенко рассказал, что редко появляется на публичных мероприятиях, поскольку специфика работы разведки не предусматривает публичности.

"Это часть нашей работы. Разведка - не публичная работа, это не публичная сфера деятельности, поэтому я мало появляюсь", — сказал глава ГУР.

В то же время он не стал комментировать вопрос о целях России и переговорного процесса, мол, сегодня сосредоточен на мероприятии.

Отметим, сегодня состоялся Чемпионат Украины по рукопашному бою, посвященный памяти Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала. Во время этого мероприятия Олег Иващенко отметил важность чествования погибших защитников.

"Сегодня будет правильно сказать, что мы чтим всех наших героев, погибших в бою, защищая независимость. Честь и слава всем тем, кто борется сегодня за Украину", — подчеркнул руководитель разведки.

Назначение Иващенко на должность

2 января Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым руководителем ГУР. До этого он занимал должность руководителя Службы внешней разведки.

Новини.LIVE писали, кто такой Олег Иващенко и что о нем известно. В 2021 году он получил звание генерал-лейтенанта, а в 2022 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Уже 21 января новый глава ГУР посетил Запорожский фронт. Главное внимание было сосредоточено на увеличении объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.

разведка ГУР должность Олег Иващенко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации