Иващенко дал Новини.LIVE первый публичный комментарий

Руководитель ГУР Олег Иващенко. Фото: ОПУ

Руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко признался, почему редко появляется в публичном пространстве после назначения на должность. Он считает, что специфика работы разведки не предусматривает публичности.

Свое первое публичное заявление Олег Иващенко сделал в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Что говорит Иващенко о публичности

Иващенко рассказал, что редко появляется на публичных мероприятиях, поскольку специфика работы разведки не предусматривает публичности.

"Это часть нашей работы. Разведка - не публичная работа, это не публичная сфера деятельности, поэтому я мало появляюсь", — сказал глава ГУР.

В то же время он не стал комментировать вопрос о целях России и переговорного процесса, мол, сегодня сосредоточен на мероприятии.

Отметим, сегодня состоялся Чемпионат Украины по рукопашному бою, посвященный памяти Героя Украины, генерал-майора Максима Шаповала. Во время этого мероприятия Олег Иващенко отметил важность чествования погибших защитников.

"Сегодня будет правильно сказать, что мы чтим всех наших героев, погибших в бою, защищая независимость. Честь и слава всем тем, кто борется сегодня за Украину", — подчеркнул руководитель разведки.

Назначение Иващенко на должность

2 января Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым руководителем ГУР. До этого он занимал должность руководителя Службы внешней разведки.

Новини.LIVE писали, кто такой Олег Иващенко и что о нем известно. В 2021 году он получил звание генерал-лейтенанта, а в 2022 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Уже 21 января новый глава ГУР посетил Запорожский фронт. Главное внимание было сосредоточено на увеличении объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.