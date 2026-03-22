Іващенко дав Новини.LIVE перший публічний коментар

Керівник ГУР Олег Іващенко. Фото: ОПУ

Керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко зізнався, чому рідко з'являється у публічному просторі після призначення на посаду. Він вважає, що специфіка роботи розвідки не передбачає публічності.

Свою першу публічну заяву Олег Іващенко зробив у коментарі Новини.LIVE.

Що каже Іващенко про публічність

Іващенко розповів, що рідко з'являється на публічних заходах, оскільки специфіка роботи розвідки не передбачає публічності.

"Це частина нашої роботи. Розвідка — не публічна робота, це не публічна сфера діяльності, тому я мало з'являюся", — сказав очільник ГУР.

Водночас він не став коментувати запитання щодо цілей Росії та перемовного процесу, мовляв, сьогодні зосереджений на заході.

Зазначимо, сьогодні відбувся Чемпіонат України з рукопашного бою, присвячений пам'яті Героя України, генерал-майора Максима Шаповала. Під час цього заходу Олег Іващенко наголосив на важливості вшанування загиблих захисників.

"Сьогодні буде правильно сказати, що ми вшановуємо всіх наших героїв, які загинули в бою, захищаючи незалежність. Честь і слава всім тим, хто бореться сьогодні за Україну", — наголосив керівник розвідки.

Призначення Іващенка на посаду

2 січня Володимир Зеленський призначив Олега Іващенко новим керівником ГУР. До цього він обіймав посаду керівника Служби зовнішньої розвідки.

Новини.LIVE писали, хто такий Олег Іващенко і що про нього відомо. У 2021 році він отримав звання генерал-лейтенанта, а 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Вже 21 січня новий очільник ГУР відвідав Запорізький фронт. Головна увага була зосереджена на збільшення обсягів постачань новітніх технічних засобів розвідки та питання підготовки розвідників відповідно до вимог сучасної війни.