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Главная Новости дня Южная Корея примет всех военнопленных из КНДР, находящихся в Украине

Южная Корея примет всех военнопленных из КНДР, находящихся в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 15:42
Военные КНДР в Украине — Южная Корея готова принять пленных
Один из пленных северокорейских военнослужащих. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Южная Корея заявила о готовности принять всех граждан КНДР, которые воевали на стороне России и были взяты в плен Силами обороны Украины. Однако это возможно в том случае, если они самостоятельно примут решение о переезде в страну.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел в Сеуле.

Южная Корея готова принять всех пленных из КНДР

В ведомстве подчеркнули, что Сеул выступает против любого принудительного возвращения таких военнопленных в Россию или Северную Корею, если это противоречит их воле.

Также сообщается, что переговоры между министрами иностранных дел Украины и Южной Кореи состоятся 30 июня в Сеуле.

Участие военных КНДР в войне против Украины

Первые сообщения о переброске северокорейских военных в Россию появились в октябре 2024 года. Уже в апреле 2025 года Пхеньян официально подтвердил отправку своих войск для поддержки РФ.

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По данным украинской разведки, Северная Корея направила на помощь Кремлю экспедиционный корпус численностью от 14 000 до 15 000 военнослужащих. Среди них — бойцы Сил специальных операций (элитные подразделения КНДР), а также как минимум три генерала, включая близкого соратника Ким Чен Ына.

Основная часть войск КНДР была развернута в Курской области РФ. Они принимали непосредственное участие в боях против ВСУ. По оценкам разведок стран-союзниц, в ходе боевых действий уже уничтожено или ранено около 6 000 северокорейских солдат.

Как писали Новини.LIVE, Нидерланды создали условный лагерь для пленных россиян. Модульный городок развернули на полигоне из-за возможного прямого столкновения с российской армией в будущем.

Также мы сообщали, что последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 5 июня. Тогда из российского плена домой вернулись 185 защитников.

КНДР Южная Корея пленные война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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