Військові КНДР в Україні — Південна Корея готова прийняти полонених

Один із полонених північнокорейських військових. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Південна Корея заявила про готовність прийняти всіх громадян КНДР, які воювали на боці Росії та були взяті в полон Силами оборони України. Однак це можливо у тому випадку, якщо вони самостійно ухвалять рішення про переїзд до країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ у Сеулі.

Південна Корея готова прийняти усіх полонених із КНДР

У відомстві наголосили, що Сеул виступає проти будь-якого примусового повернення таких військовополонених до Росії або Північної Кореї, якщо це суперечить їхній волі.

Також повідомляється, що переговори між міністрами закордонних справ України та Південної Кореї відбудуться 30 червня в Сеулі.

Участь військових КНДР у війні проти України

Перші повідомлення про перекидання північнокорейських військових до Росії з'явилися у жовтні 2024 року. Вже у квітні 2025 року Пхеньян офіційно підтвердив відправку своїх військ для підтримки РФ.

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За даними української розповідки, Північна Корея направила на допомогу Кремлю експедиційний корпус чисельністю від 14 000 до 15 000 військовослужбовців. Серед них — бійці Сил спеціальних операцій (елітні підрозділи КНДР), а також щонайменше три генерали, включно з близьким соратником Кім Чен Ина.

Основна частина військ КДНР була розгорнута в Курській області РФ. Вони брали безпосередню участь у боях проти ЗСУ. За оцінками розвідок країн-союзників, у бойових діях вже ліквідовано або поранено близько 6 000 північнокорейських солдатів.

Як писали Новини.LIVE, Нідерланди створили умовний табор для полонених росіян. Модульне містечко розгорнули на полігоні через можливе пряме зіткнення з російською армією в майбутньому.

Також ми повідомляли, що останній обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 червня. Тоді з російського полону додому 185 захисників.