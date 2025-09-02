Відео
Головна Новини дня Скільки військових КНДР загинули у боях за Росію — дані розвідки

Скільки військових КНДР загинули у боях за Росію — дані розвідки

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:15
Війська КНДР у Росії - скільки солдатів воюють проти України
Бійці КНДР. Фото: Associated Press

Станом на кінець серпня приблизно 2 тисячі північнокорейських військових загинули на боці РФ у війні проти України. За попередніми даними, з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 тисяч військовослужбовців і зброю для підтримки військових дій Росії.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap із посиланням на оцінки розвідувальної агенції Південної Кореї.

Читайте також:

Війська КНДР у Росії — що відомо

Національна розвідувальна служба (NIS) також поділилася інформацією, що Пхеньян планує додатково відправити до Росії близько 6 000 солдатів у межах третьої партії військ для допомоги Москві у війні з Україною. При цьому близько 1 000 військовослужбовців інженерних підрозділів вже прибули до Росії.

Зазначається, що війська КНДР дислокуються у РФ нібито як резервні сили.

"Північна Корея повідомила, що під час першого та другого етапів розгортання військ загинуло близько 350 осіб, тоді як NIS у квітні на брифінгу для парламентського комітету з питань розвідки повідомила про щонайменше 600 загиблих", — йдеться в повідомленні.

Проте після "всебічного аналізу" разом з іншими країнами NIS збільшила оцінку кількості загиблих до 2 тисячі осіб.

Нагадаємо, нещодавно державні медіа КНДР оприлюднили відео, на якому лідер країни Кім Чен Ин вручає нагороди солдатам, що воювали на боці Росії. 

Крім того, вдячність за участь у війні проти України військам КНДР висловив і російський диктатор Володимир Путін.

розвідка КНДР війна в Україні Росія загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
