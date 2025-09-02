Війська КНДР у Росії - скільки солдатів воюють проти України

Бійці КНДР. Фото: Associated Press

Станом на кінець серпня приблизно 2 тисячі північнокорейських військових загинули на боці РФ у війні проти України. За попередніми даними, з жовтня минулого року Північна Корея направила близько 13 тисяч військовослужбовців і зброю для підтримки військових дій Росії.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap із посиланням на оцінки розвідувальної агенції Південної Кореї.

Національна розвідувальна служба (NIS) також поділилася інформацією, що Пхеньян планує додатково відправити до Росії близько 6 000 солдатів у межах третьої партії військ для допомоги Москві у війні з Україною. При цьому близько 1 000 військовослужбовців інженерних підрозділів вже прибули до Росії.

Зазначається, що війська КНДР дислокуються у РФ нібито як резервні сили.

"Північна Корея повідомила, що під час першого та другого етапів розгортання військ загинуло близько 350 осіб, тоді як NIS у квітні на брифінгу для парламентського комітету з питань розвідки повідомила про щонайменше 600 загиблих", — йдеться в повідомленні.

Проте після "всебічного аналізу" разом з іншими країнами NIS збільшила оцінку кількості загиблих до 2 тисячі осіб.

Нагадаємо, нещодавно державні медіа КНДР оприлюднили відео, на якому лідер країни Кім Чен Ин вручає нагороди солдатам, що воювали на боці Росії.

Крім того, вдячність за участь у війні проти України військам КНДР висловив і російський диктатор Володимир Путін.