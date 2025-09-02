Войска КНДР в России - сколько солдат воюют против Украины

Сколько военных КНДР погибли в боях за Россию — данные разведки
По состоянию на конец августа примерно 2 тысячи северокорейских военных погибли на стороне РФ в войне против Украины. По предварительным данным, с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 тысяч военнослужащих и оружие для поддержки военных действий России.
Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на оценки разведывательного агентства Южной Кореи.
Войска КНДР в России — что известно
Национальная разведывательная служба (NIS) также поделилась информацией, что Пхеньян планирует дополнительно отправить в Россию около 6 000 солдат в рамках третьей партии войск для помощи Москве в войне с Украиной. При этом около 1 000 военнослужащих инженерных подразделений уже прибыли в Россию.
Отмечается, что войска КНДР дислоцируются в РФ якобы как резервные силы.
"Северная Корея сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск погибло около 350 человек, тогда как NIS в апреле на брифинге для парламентского комитета по вопросам разведки сообщила о не менее 600 погибших", — говорится в сообщении.
Однако после "всестороннего анализа" вместе с другими странами NIS увеличила оценку количества погибших до 2 тысяч человек.
Напомним, недавно государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России.
Кроме того, благодарность за участие в войне против Украины войскам КНДР выразил и российский диктатор Владимир Путин.
Читайте Новини.LIVE!