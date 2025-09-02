Войска КНДР в России - сколько солдат воюют против Украины

Бойцы КНДР. Фото: Associated Press

По состоянию на конец августа примерно 2 тысячи северокорейских военных погибли на стороне РФ в войне против Украины. По предварительным данным, с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 тысяч военнослужащих и оружие для поддержки военных действий России.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на оценки разведывательного агентства Южной Кореи.

Реклама

Читайте также:

Войска КНДР в России — что известно

Национальная разведывательная служба (NIS) также поделилась информацией, что Пхеньян планирует дополнительно отправить в Россию около 6 000 солдат в рамках третьей партии войск для помощи Москве в войне с Украиной. При этом около 1 000 военнослужащих инженерных подразделений уже прибыли в Россию.

Отмечается, что войска КНДР дислоцируются в РФ якобы как резервные силы.

"Северная Корея сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск погибло около 350 человек, тогда как NIS в апреле на брифинге для парламентского комитета по вопросам разведки сообщила о не менее 600 погибших", — говорится в сообщении.

Однако после "всестороннего анализа" вместе с другими странами NIS увеличила оценку количества погибших до 2 тысяч человек.

Напомним, недавно государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России.

Кроме того, благодарность за участие в войне против Украины войскам КНДР выразил и российский диктатор Владимир Путин.