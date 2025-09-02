Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сколько военных КНДР погибли в боях за Россию — данные разведки

Сколько военных КНДР погибли в боях за Россию — данные разведки

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:15
Войска КНДР в России - сколько солдат воюют против Украины
Бойцы КНДР. Фото: Associated Press

По состоянию на конец августа примерно 2 тысячи северокорейских военных погибли на стороне РФ в войне против Украины. По предварительным данным, с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 тысяч военнослужащих и оружие для поддержки военных действий России.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на оценки разведывательного агентства Южной Кореи.

Реклама
Читайте также:

Войска КНДР в России — что известно

Национальная разведывательная служба (NIS) также поделилась информацией, что Пхеньян планирует дополнительно отправить в Россию около 6 000 солдат в рамках третьей партии войск для помощи Москве в войне с Украиной. При этом около 1 000 военнослужащих инженерных подразделений уже прибыли в Россию.

Отмечается, что войска КНДР дислоцируются в РФ якобы как резервные силы.

"Северная Корея сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск погибло около 350 человек, тогда как NIS в апреле на брифинге для парламентского комитета по вопросам разведки сообщила о не менее 600 погибших", — говорится в сообщении.

Однако после "всестороннего анализа" вместе с другими странами NIS увеличила оценку количества погибших до 2 тысяч человек.

Напомним, недавно государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России.

Кроме того, благодарность за участие в войне против Украины войскам КНДР выразил и российский диктатор Владимир Путин.

разведка КНДР война в Украине Россия погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации