Юсов: Украина будет бороться столько, сколько потребуется

Дата публикации 1 июня 2026 20:02
Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Силы безопасности и обороны, военно-политическое руководство и дипломаты делают все возможное, чтобы война закончилась справедливым миром как можно скорее. В то же время Украина будет бороться столько, сколько потребуется.

Об этом Андрей Юсов сказал на форуме "Архитектура безопасности" в Киеве, передает Новини.LIVE.

"Мы продолжаем борьбу столько, сколько это будет необходимо для того, чтобы остановить врага", — подчеркнул Юсов.

Относительно ситуации на поле боя, то можно заметить определенные технологические изменения, усиление работы и использование беспилотной компоненты, как в воздухе, так и на земле и в море.

"Эти и другие меры принимаются Силами безопасности и обороны для того, чтобы усиливать влияние на врага, уничтожать силы и средства, влияние на его логистику. И это дает свои результаты. Так же, как и многочисленные потери российских оккупантов на фронте ежесуточно, которые в конечном итоге растут", — добавил представитель ГУР.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ, украинские воины поразили несколько важных объектов россиян. В частности, атакованы Волгоградский НПЗ и НПС "Ярославль-3".

Кроме того, украинские воины смогли вернуть контроль примерно над 400 квадратными километрами территории во время наступления после отключения терминалов Starlink, которыми пользовались российские оккупанты.

война Украина Андрей Юсов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
