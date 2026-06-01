Юсов: Україна боротиметься стільки, скільки буде потрібно

Юсов: Україна боротиметься стільки, скільки буде потрібно

Дата публікації: 1 червня 2026 20:02
Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Сили безпеки і оборони, воєнне-політичне керівництво та дипломати роблять все можливе, аби війна закінчилася справедливим миром якомога швидше. Водночас Україна боротиметься стільки, скільки буде потрібно.

Про це Андрій Юсов сказав на форумі "Архітектура безпеки" у Києві, передає Новини.LIVE.

Війна Росії проти України

"Ми продовжуємо боротьбу стільки, скільки це буде необхідно для того, щоб зупинити ворога", — наголосив Юсов.

Стосовно ситуації на полі бою, то можна помітити певні технологічні зміни, посилення роботи і використання безпілотної компоненти, як у повітрі, так і на землі та в морі. 

"Ці і інші заходи вживаються Силами безпеки і оборони для того, щоб посилювати вплив на ворога, знищувати сили і засоби, вплив на його логістику. І це дає свої результати. Так само, як і чисельні втрати російських окупантів на фронті щодоби, які зрештою зростають", — додав представник ГУР.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, українські воїни уразили декілька важливих обʼєктів росіян. Зокрема, атаковано Волгоградський НПЗ та НПС "Ярославль-3".

Крім того, українські воїни змогли повернути контроль приблизно над 400 квадратними кілометрами території під час наступу після відключення терміналів Starlink, якими користувалися російські окупанти.

війна Україна Андрій Юсов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
