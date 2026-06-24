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Главная Новости дня Юсов: мирное население является главной целью ударов России

Юсов: мирное население является главной целью ударов России

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 15:21
Удары по Украине — главной мишенью для РФ является мирное население
Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Российские войска продолжают совершенствовать свои средства поражения и менять тактику проведения воздушных атак. Однако их главная цель остается прежней — это целенаправленный террор против мирных украинцев.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии для Новини.LIVE.

РФ меняет тактику ударов по Украине

Комментируя последние массированные удары по территории Украины, Юсов отметил, что враг постоянно работает над модернизацией своего вооружения и наращиванием производства. Несмотря на эти технологические и тактические изменения, Кремль не отказывается от своей первоначальной стратегии, основанной на совершении военных преступлений.

По словам представителя ГУР, путинский режим демонстрирует абсолютную стабильность лишь в одном — в стремлении нанести как можно больший ущерб гражданскому населению Украины. Каждая новая атака, независимо от применяемых типов ракет или беспилотников, лишь подтверждает, что мирные жители и гражданская инфраструктура остаются главными целями оккупантов.

"Меняется и тактика, меняются и средства поражения, их производство и усовершенствование. Но принципы сознательных военных преступлений против украинского гражданского населения со стороны Путина и оккупационного режима в России остаются абсолютно неизменными", — сказал Андрей Юсов.

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Как писали Новини.LIVE, 24 июня россияне нанесли удар по кинотеатру в центре Конотопа. Известно о раненых, поскольку внутри помещения могли находиться люди.

А 23 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

обстрелы война в Украине Россия Андрей Юсов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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