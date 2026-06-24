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Головна Новини дня Юсов: мирне населення є головною мішенню ударів Росії

Юсов: мирне населення є головною мішенню ударів Росії

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 15:21
Удари по Україні — головною мішенню для РФ є мирне населення
Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Російські війська продовжують вдосконалювати свої засоби ураження та змінювати тактику ведення повітряних атак. Проте їхня ключова мета залишається незмінною — це свідомий терор проти мирних українців.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі Новини.LIVE

РФ змінює тактику ударів по Україні

Коментуючи останні масовані удари по території України, Юсов зазначив, що ворог постійно працює над модернізацією свого озброєння та нарощуванням виробництва. Попри ці технологічні та тактичні зміни, Кремль не відмовляється від своєї початкової стратегії, яка базується на вчиненні воєнних злочинів.

За словами представника ГУР, путінський режим демонструє абсолютну стабільність лише в одному — у прагненні завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню України. Кожна нова атака, незалежно від застосованих типів ракет чи безпілотників, лише підтверджує, що мирні жителі та цивільна інфраструктура залишаються головними мішенями окупантів.

"Змінюється і тактика, змінюються і засоби ураження, виробництво, вдосконалення. Але принципи свідомих воєнних злочинів проти українського цивільного населення залишаються з боку Путіна і окупаційного режиму в Росії абсолютно незмінними", — сказав Андрій Юсов.

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Як писали Новини.LIVE, 24 червня росіяни вдарили по кінотеатру в центрі Конотопа. Відомо про поранених, оскільки в середині приміщення могли бути люди.

А 23 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Трапилося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. 

обстріли війна в Україні Росія Андрій Юсов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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