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Главная Новости дня Ющенко: Путину нужен не Донбасс, он хочет уничтожить украинцев

Ющенко: Путину нужен не Донбасс, он хочет уничтожить украинцев

Ua ru
22 октября 2026 02:37
Репортаж
Ющенко заявил, что Путину нужен не Донбасс, а уничтожение украинцев facebook.com/president.ukraine
Виктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Третий президент Украины Виктор Ющенко, комментируя возможное завершение войны, заявил, что у Украины нет возможности для крупных политических компромиссов с Россией. По его мнению, цель российского диктатора Владимира Путина заключается не в Донбассе, а в уничтожении украинской нации.

Об этом Виктор Ющенко сказал на форуме, посвященном 20-летию Украинского института национальной памяти, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Что сказал Ющенко о цели Путина в войне против Украины

"На самом деле, пространства для крупных политических компромиссов у нас нет. Путин хочет нас убить. Ему не нужен Донбасс, ему нужно, чтобы нас, украинцев, не было. А мы хотим жить. Предложите, где здесь компромисс?", — сказал Ющенко.

Он добавил, что у Украины есть три возможных сценария: погибнуть, уехать или продолжать борьбу вместе с демократическим миром.

"Я выбираю третий вариант. Первого не существует, и второго не существует. Поэтому слава каждому, кто сегодня работает на нашу победу", — сказал бывший президент.

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Также Ющенко подчеркнул, что за 35 лет независимости украинцы сформировались как нация, а единство и сила духа стали одним из главных преимуществ в противостоянии с Россией.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно третий президент Украины Виктор Ющенко раскритиковал идею возможной встречи лидеров США, России и Китая. Он выступил против легитимизации диктатора РФ Владимира Путина и подчеркнул, что Россия не должна входить в число государств, определяющих будущее мира.

Также мы писали, что Виктор Ющенко направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором раскритиковал его дизельное соглашение с Россией и призыв к Украине поставлять топливо в РФ.

Донбасс владимир путин Виктор Ющенко президент война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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