Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ющенко: Путіну потрібен не Донбас, він хоче знищити українців

Ющенко: Путіну потрібен не Донбас, він хоче знищити українців

Ua ru
22 жовтня 2026 02:37
Репортаж
Ющенко заявив, що Путіну потрібен не Донбас, а знищення українців facebook.com/president.ukraine
Віктор Ющенко. Фото: facebook.com/president.ukraine

Третій президент України Віктор Ющенко коментуючи можливе завершення війни заявив, що Україна не має простору для великих політичних компромісів із Росією. На його думку, мета російського диктатора Володимира Путіна полягає не в Донбасі, а у знищенні української нації.

Про це Віктор Ющенко сказав на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Що сказав Ющенко про ціль Путіна у війні проти України

"Насправді, простору для великих політичних компромісів у нас немає. Путін хоче нас вбити. Йому не Донбас потрібний, йому потрібно, щоб не було нас, українців. А ми хочемо жити. Запропонуйте, де тут компроміс?", — сказав Ющенко.

Він додав, що Україна має три можливі сценарії: загинути, виїхати або продовжувати боротьбу разом із демократичним світом.

"Я обираю третій варіант. Першого не існує, і другого не існує. Тому хвала кожному, хто сьогодні працює на нашу перемогу", — сказав колишній президент.

Читайте також:

Також Ющенко наголосив, що за 35 років незалежності українці сформувалися як нація, а єдність і сила духу стали однією з головних переваг у протистоянні Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно третій президент України Віктор Ющенко розкритикував ідею можливої зустрічі лідерів США, Росії та Китаю. Він виступив проти легітимізації диктатора РФ Володимира Путіна та наголосив, що Росія не має бути серед держави які визначають майбутнє світу.

Також ми писали, що Віктор Ющенко написав лист президенту США Дональду Трампу, в якому розкритикував його дизельну угоду з Росією та закликом до України йти на поставку РФ.

Донбас володимир путін Віктор Ющенко президент війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації