Третій Президент України Віктор Ющенко та журналістка Галина Остаповець

Якими можуть бути перемовини на трьох поміж Трампом, Путіним та Сі Цзіпінем про Україну та коли можливе закінчення війни — у бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповів третій Президент України — Віктор Ющенко.

Що ви думаєте про нові угоди поміж США та Росією, які передбачають поступове зняття санкцій із РФ в односторонньому порядку?

— Я належу до того покоління, яке найбільшу актуальність у виборюванні свободи та демократії бачило у тісній великій співпраці з американською державою. Тому те, що відбувається сьогодні – велика прикрість.

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Я кажу дуже обережно, щоб мої слова не нашкодили. Але особисто я ніколи не думав, не чекав і не гадав, що в час, коли ми найбільше потребуватимемо американської допомоги, з нацією, якій ми десятків років засвідчували свою повагу, щирість у відносинах, відданість… Я ніколи не думав, що ми можемо отримати в спину такі удари у вигляді рішень американського керівника, які маємо на сьогодні.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Це дуже недоречно. Це, як люблять казати українці — не на часі такого роду політика, і не наразі.

Українська нація зробила найбільший внесок у завершення Холодної війни, коли передала свої арсенали ядерної зброї. І за цим стояло велике клопотання американської влади. І сьогодні гарант нашого суверенітету та територіальної цілісності вчиняє неадекватно по відношенню до нашої держави.

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Можливо, у листопаді відбудеться зустріч на трьох — Трамп, Путін та Сі Цзіпінь. І там начебто можуть домовлятися про закінчення війни в Україні на можливих умовах Москви. Тобто про Україну, але без України.

— Здогадуюсь, який контекст цих трьох країн може бути на спільній зустрічі. Мені не подобається, як легітимізують злочинця Путіна і запрошують в якусь трійку. Він давно вже не в першому ряду. Він злодій.

Гаазький міжнародний кримінальний суд шукає по всьому світу, де він знаходиться. На всіх стопах у Києві оголошення "знайдете злочинця Путіна, дайте знати адміністрації Гаазького міжнародного трибуналу". Тому ця країна не в першому ряду.

Якщо ж така зустріч на трьох відбудеться у листопаді, чи буде вона новою Ялтою-2? Тобто новий поділ світу. Чи все-таки Мюнхеном-2 і умиротворенням диктатора, який все рівно нападе знову?

— Не буде це Ялта-2, не буде. Наш союзник на сьогодні — це об’єднана та демократична Європа. І якщо для такої сторони немає місця за переговорами, то ми йдемо у неправильному напрямку в цьому переговорному процесі.

То коли, на вашу думку, може завершитись війна Росії проти України?

— Знаєте, найбільше шани я відношу до української нації. Бо за ці 35 років ми насправді стали нацією. І дуже подорослішали із 91-го року, як ми починали. Тоді половина населення хотіла в один бік йти, інша - в інший. А ще дехто — і не туди, і не сюди. Хотіли залишитись хохлами.

Але от за 35 років з'явилася нація, яка може усьому світу показати речі, які необхідно знати кожній нації.

І я тішусь тим, що ми зараз усі зрозуміли, що в нинішній трагічній ситуації простору для великих політичних компромісів у нас насправді немає. Путін нас хоче вбити. Йому не Донбас потрібний. Йому потрібно, щоб не було нас, українців.

А ми хочемо жити. От який тут може бути компроміс? Нас або вб'ють або ми виїдемо або будемо боротися разом із демократичним світом і переможемо.

Я обираю третій варіант. Бо першого та другого не існує. Тому хвала кожному, хто сьогодні працює на нашу перемогу, хто на фронті, а хто у тилу.

І я аплодую такій нації. Ми отримали головну зброю — зброю духу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський разом із переговорною командою прибув до Норвегії, де у нього запланована зустріч із зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. На заході будуть присутні також представниками Норвегії та Фінляндії.

За словами депутата від партії "Слуга народу" Федора Веніславського, проєкт постанови Кабінету Міністрів щодо зміни правил бронювання працівників не передбачає конкретних лімітів у 85% і 60%. Документ наразі доопрацьовують, а уряд розглядає створення координаційного органу з питань мобілізації та бронювання.