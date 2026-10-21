Третий президент Украины Виктор Ющенко и журналистка Галина Остаповец

Какими могут быть трехсторонние переговоры между Трампом, Путиным и Си Цзипином по Украине и когда возможно окончание войны — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал третий президент Украины — Виктор Ющенко.

Что вы думаете о новых соглашениях между США и Россией, которые предусматривают постепенное снятие санкций с РФ в одностороннем порядке?

— Я принадлежу к тому поколению, которое видело наибольшую актуальность в борьбе за свободу и демократию в тесном и масштабном сотрудничестве с американским государством. Поэтому то, что происходит сегодня, — большая досада.

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Я говорю очень осторожно, чтобы мои слова не навредили. Но лично я никогда не думал, не ожидал и не предполагал, что в тот момент, когда мы больше всего будем нуждаться в американской помощи, со стороны нации, которой мы десятилетиями демонстрировали свое уважение, искренность в отношениях, преданность… Я никогда не думал, что мы можем получить в спину такие удары в виде решений американского лидера, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Это очень неуместно. Это, как любят говорить украинцы, — не время для такой политики, и не сейчас.

Украинская нация внесла наибольший вклад в завершение Холодной войны, когда передала свои арсеналы ядерного оружия. И за этим стояли большие усилия американских властей. И сегодня гарант нашего суверенитета и территориальной целостности ведет себя неадекватно по отношению к нашему государству.

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Возможно, в ноябре состоится встреча на троих — Трамп, Путин и Си Цзипинь. И там, похоже, могут договариваться об окончании войны в Украине на возможных условиях Москвы. То есть об Украине, но без Украины.

— Догадываюсь, какой контекст этих трех стран может сложиться на совместной встрече. Мне не нравится, как легитимизируют преступника Путина и приглашают в какую-то тройку. Он давно уже не в первом ряду. Он вор.

Гаагский международный уголовный суд ищет его по всему миру. На всех остановках в Киеве висят объявления: «Если найдете преступника Путина, сообщите об этом администрации Гаагского международного трибунала». Поэтому эта страна не в первом ряду.

Если же такая встреча втроем состоится в ноябре, станет ли она новой Ялтой-2? То есть новым разделом мира. Или все-таки Мюнхеном-2 и умиротворением диктатора, который все равно нападет снова?

— Это не будет Ялта-2, не будет. Наш союзник на сегодняшний день — это объединенная и демократическая Европа. И если для такой стороны нет места за столом переговоров, то мы движемся в неправильном направлении в этом переговорном процессе.

Так когда, по вашему мнению, может закончиться война России против Украины?

— Знаете, я испытываю огромное уважение к украинской нации. Потому что за эти 35 лет мы действительно стали нацией. И очень повзрослели с 91-го года, когда мы только начинали. Тогда половина населения хотела идти в одну сторону, другая — в другую. А ещё некоторые — ни туда, ни сюда. Хотели остаться хохлами.

Но вот за 35 лет появилась нация, которая может показать всему миру то, что необходимо знать каждой нации.

И я рад тому, что мы сейчас все поняли: в нынешней трагической ситуации пространства для крупных политических компромиссов у нас на самом деле нет. Путин хочет нас убить. Ему не нужен Донбасс. Ему нужно, чтобы нас, украинцев, не было.

А мы хотим жить. Вот какой здесь может быть компромисс? Нас либо убьют, либо мы уедем, либо будем бороться вместе с демократическим миром и победим.

Я выбираю третий вариант. Потому что первого и второго не существует. Поэтому слава каждому, кто сегодня работает на нашу победу, кто на фронте, а кто в тылу.

И я аплодирую такой нации. Мы получили главное оружие — оружие духа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с переговорной командой прибыл в Норвегию, где у него запланирована встреча со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. На мероприятии также будут присутствовать представители Норвегии и Финляндии.

По словам депутата от партии "Слуга народа" Федора Вениславского, проект постановления Кабинета министров об изменении правил бронирования работников не предусматривает конкретных лимитов в 85% и 60%. Документ в настоящее время дорабатывается, а правительство рассматривает вопрос о создании координационного органа по вопросам мобилизации и бронирования.