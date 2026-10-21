Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

Завершение войны и переговоры о Ялте-2 — эксклюзив с Виктором Ющенко

Ua ru
21 октября 2026 06:17
Эксклюзив
Ющенко о переговорах по прекращению войны в Украине — новости Скриншот видео
Третий президент Украины Виктор Ющенко и журналистка Галина Остаповец

Какими могут быть трехсторонние переговоры между Трампом, Путиным и Си Цзипином по Украине и когда возможно окончание войны — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал третий президент Украины — Виктор Ющенко.

Что вы думаете о новых соглашениях между США и Россией, которые предусматривают постепенное снятие санкций с РФ в одностороннем порядке?

— Я принадлежу к тому поколению, которое видело наибольшую актуальность в борьбе за свободу и демократию в тесном и масштабном сотрудничестве с американским государством. Поэтому то, что происходит сегодня, — большая досада.

Реклама

Я говорю очень осторожно, чтобы мои слова не навредили. Но лично я никогда не думал, не ожидал и не предполагал, что в тот момент, когда мы больше всего будем нуждаться в американской помощи, со стороны нации, которой мы десятилетиями демонстрировали свое уважение, искренность в отношениях, преданность… Я никогда не думал, что мы можем получить в спину такие удары в виде решений американского лидера, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Это очень неуместно. Это, как любят говорить украинцы, — не время для такой политики, и не сейчас.

Украинская нация внесла наибольший вклад в завершение Холодной войны, когда передала свои арсеналы ядерного оружия. И за этим стояли большие усилия американских властей. И сегодня гарант нашего суверенитета и территориальной целостности ведет себя неадекватно по отношению к нашему государству.

Читайте также:

Возможно, в ноябре состоится встреча на троих — Трамп, Путин и Си Цзипинь. И там, похоже, могут договариваться об окончании войны в Украине на возможных условиях Москвы. То есть об Украине, но без Украины.

— Догадываюсь, какой контекст этих трех стран может сложиться на совместной встрече. Мне не нравится, как легитимизируют преступника Путина и приглашают в какую-то тройку. Он давно уже не в первом ряду. Он вор.

Гаагский международный уголовный суд ищет его по всему миру. На всех остановках в Киеве висят объявления: «Если найдете преступника Путина, сообщите об этом администрации Гаагского международного трибунала». Поэтому эта страна не в первом ряду.

Если же такая встреча втроем состоится в ноябре, станет ли она новой Ялтой-2? То есть новым разделом мира. Или все-таки Мюнхеном-2 и умиротворением диктатора, который все равно нападет снова?

— Это не будет Ялта-2, не будет. Наш союзник на сегодняшний день — это объединенная и демократическая Европа. И если для такой стороны нет места за столом переговоров, то мы движемся в неправильном направлении в этом переговорном процессе.

Так когда, по вашему мнению, может закончиться война России против Украины?

— Знаете, я испытываю огромное уважение к украинской нации. Потому что за эти 35 лет мы действительно стали нацией. И очень повзрослели с 91-го года, когда мы только начинали. Тогда половина населения хотела идти в одну сторону, другая — в другую. А ещё некоторые — ни туда, ни сюда. Хотели остаться хохлами.

Но вот за 35 лет появилась нация, которая может показать всему миру то, что необходимо знать каждой нации.

И я рад тому, что мы сейчас все поняли: в нынешней трагической ситуации пространства для крупных политических компромиссов у нас на самом деле нет. Путин хочет нас убить. Ему не нужен Донбасс. Ему нужно, чтобы нас, украинцев, не было.

А мы хотим жить. Вот какой здесь может быть компромисс? Нас либо убьют, либо мы уедем, либо будем бороться вместе с демократическим миром и победим.

Я выбираю третий вариант. Потому что первого и второго не существует. Поэтому слава каждому, кто сегодня работает на нашу победу, кто на фронте, а кто в тылу.

И я аплодирую такой нации. Мы получили главное оружие — оружие духа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с переговорной командой прибыл в Норвегию, где у него запланирована встреча со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. На мероприятии также будут присутствовать представители Норвегии и Финляндии.

По словам депутата от партии "Слуга народа" Федора Вениславского, проект постановления Кабинета министров об изменении правил бронирования работников не предусматривает конкретных лимитов в 85% и 60%. Документ в настоящее время дорабатывается, а правительство рассматривает вопрос о создании координационного органа по вопросам мобилизации и бронирования.

Владимир Зеленский владимир путин Украина Виктор Ющенко
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации