Покушение на Юрия Макарова — журналист впервые появился на публике

Журналист Юрий Макаров. Фото: Детектор Медіа

Журналист и исполнительный продюсер Суспільного Юрий Макаров 23 апреля впервые появился на публике после нападения в Киеве. Он посетил допремьерный показ документального фильма "Вальс с системой".

Об этом сообщает Детектор Медіа.

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Первое заявление Юрия Макарова после нападения

Во время мероприятия журналист рассказал, что пришел "с праздничным настроением, ведь долго ждал этого дня". Как известно, он является соавтором идеи и ведущим фильма. В этой ленте рассказывается о возрождении украинских песен в Советском Союзе после смерти Сталина.

"Меня выпустили из больницы после недели активного "причения добра". Это было трогательно и, насколько я могу судить, эффективно. Неделю назад я выглядел иначе и чувствовал себя иначе", — рассказал Юрий Макаров.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 16 апреля на Юрия Макарова неизвестный напал с ножом.

Следствие рассматривает две причины покушения на журналиста, которые связаны с профессиональной деятельностью и российским следом.

Сам Юрий Макаров рассказывал, что не удивлен из-за нападения, ведь "давно был в расстрельном списке".