Покушение на Юрия Макарова — журналист впервые появился на публике

Юрий Макаров впервые появился на публике после нападения — детали
Журналист и исполнительный продюсер Суспільного Юрий Макаров 23 апреля впервые появился на публике после нападения в Киеве. Он посетил допремьерный показ документального фильма "Вальс с системой".
Об этом сообщает Детектор Медіа.
Первое заявление Юрия Макарова после нападения
Во время мероприятия журналист рассказал, что пришел "с праздничным настроением, ведь долго ждал этого дня". Как известно, он является соавтором идеи и ведущим фильма. В этой ленте рассказывается о возрождении украинских песен в Советском Союзе после смерти Сталина.
"Меня выпустили из больницы после недели активного "причения добра". Это было трогательно и, насколько я могу судить, эффективно. Неделю назад я выглядел иначе и чувствовал себя иначе", — рассказал Юрий Макаров.
Что предшествовало
Напомним, поздно вечером 16 апреля на Юрия Макарова неизвестный напал с ножом.
Следствие рассматривает две причины покушения на журналиста, которые связаны с профессиональной деятельностью и российским следом.
Сам Юрий Макаров рассказывал, что не удивлен из-за нападения, ведь "давно был в расстрельном списке".
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