Замах на Юрія Макарова — журналіст вперше з'явився на публіці

Юрій Макаров вперше з'явився на публіці після нападу — заява
Журналіст і виконавчий продюсер Суспільного Юрій Макаров 23 квітня вперше з'явився на публіці після нападу у Києві. Він відвідав допрем’єрний показ документального фільму "Вальс із системою".
Про це повідомляє Детектор Медіа.
Перша заява Юрія Макарова після нападу
Під час заходу журналіст розповів, що прийшов "зі святковим настроєм, адже довго чекав цього дня". Як відомо, він є співавтором ідеї та ведучим фільму. У цій стрічці розповідається про відродження українських пісень в Радянському Союзі після смерті Сталіна.
"Мене випустили з лікарні після тижня активного "приченєнія добра". Це було зворушливо і, наскільки я можу судити, ефективно. Тиждень тому я мав інакший вигляд і почувався інакше", — розповів Юрій Макаров.
Що передувало
Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня на Юрія Макарова невідомий напав з ножем.
Слідство розглядає дві причини замаху на журналіста, які пов'язані з професійною діяльністю та російським слідом.
Сам Юрій Макаров розповідав, що не здивований через напад, адже "давно був у розстрільному списку".
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