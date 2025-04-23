Замах на Юрія Макарова — журналіст вперше з'явився на публіці

Журналіст Юрій Макаров. Фото: Детектор Медіа

Журналіст і виконавчий продюсер Суспільного Юрій Макаров 23 квітня вперше з'явився на публіці після нападу у Києві. Він відвідав допрем’єрний показ документального фільму "Вальс із системою".

Про це повідомляє Детектор Медіа.

Реклама

Читайте також:

Перша заява Юрія Макарова після нападу

Під час заходу журналіст розповів, що прийшов "зі святковим настроєм, адже довго чекав цього дня". Як відомо, він є співавтором ідеї та ведучим фільму. У цій стрічці розповідається про відродження українських пісень в Радянському Союзі після смерті Сталіна.

"Мене випустили з лікарні після тижня активного "приченєнія добра". Це було зворушливо і, наскільки я можу судити, ефективно. Тиждень тому я мав інакший вигляд і почувався інакше", — розповів Юрій Макаров.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня на Юрія Макарова невідомий напав з ножем.

Слідство розглядає дві причини замаху на журналіста, які пов'язані з професійною діяльністю та російським слідом.

Сам Юрій Макаров розповідав, що не здивований через напад, адже "давно був у розстрільному списку".