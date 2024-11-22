Предатель передал россиянам информацию о ТЦК и ТЭС в Днепре – решение суда

Зал суда. Фото: ТУ Государственной судебной администрации Украины в Волынской области

Кировский райсуд Днепропетровска признал местного жителя виновным в государственной измене. Молодой человек передавал врагу фото и видео критической инфраструктуры, ТЦК и блокпостов в Днепре.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале-марте 2024 года 22-летний парень передавал оккупантам информацию о критической инфраструктуре в Днепре. За это предатель получал денежное вознаграждение.

Фото и видео парень отправлял в Telegram. Он передал информацию о здание ТЦК и СП Днепра и админздание ТЭС. Кроме того, изменник рассказал о расположение воинской части Нацгвардии и военного клинического центра. Также корректировщик отправлял фото, видео и текстовые сообщения о блокпостах, укреплениях, наличии военного автотранспорта и военнослужащих.

Переписка предателя с куратором. Фото: Киевская городская прокуратура

В судебном заседании молодой человек свою вину не признал. Он считает, что его вина не доказана, поскольку не установили личность, которой он якобы передавал информацию, а также не выяснили, кто именно перечислял ему деньги. Как отмечают в решении суда, на банковскую карточку матери, которой пользовался обвиняемый, с 16 февраля по 1 марта 2024 года тремя платежами поступило около 10 тысяч 800 грн.

Решение суда

Из исследованной переписки суд убедился, что юноша всячески поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и передавал фото и видео, позволявшие врагу корректировать огонь. Его признали виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, работник территориального центра комплектования на Волыни сотрудничал с россиянами. Он сливал врагу позиции Вооруженных сил Украины.

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