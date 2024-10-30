Коригували удари по Донеччині — СБУ затримала агентів ФСБ

СБУ затримала одного із агентів ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 жовтня.

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Служба безпеки затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донеччині. Зазначається, що фігуранти намагалися розвідати та передати координати бойових позицій ЗСУ на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

За матеріалами справи, агентами виявилися місцеві жителі, які були прихильниками рашизму або ж шукали "швидкий" заробіток у Telegram.

Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: СБУ

"Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів", — йдеться у повідомленні.

Серед затриманих — двоє зрадників з Лимана та Слов’янська, які за вказівкою ФСБ шпигували за локаціями української артилерії, які противник згодом планував атакувати КАБами.

Ще одним агентом виявився мешканець Краматорська, який корегував повітряні удари росіян по військових шпиталях, де проходили лікування поранені бійці ЗСУ.

Співробітник СБУ поруч з затриманим. Фото: СБУ

Інший зрадник працював на воєнну розвідку росіян, для якої встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки Сил оборони на фронт.

Слідчі повідомили затриманим про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівник СБУ затримав агента ФСБ. Фото: СБУ

Нагадаємо, мешканцю Херсонщини повідомили про підозру у державній зраді. Слідство вважає, що він передавав ворогу геолокації швартування кораблів в Одесі, які згодом опинялися під обстрілами.

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