Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Направляли КАБи на Сили оборони — СБУ затримала агентів ФСБ arrow

Направляли КАБи на Сили оборони — СБУ затримала агентів ФСБ

30 жовтня 2024 12:19
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Коригували удари по Донеччині — СБУ затримала агентів ФСБ
СБУ затримала одного із агентів ФСБ. Фото: СБУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 жовтня.

Читайте також:

СБУ затримала російських агентів

Служба безпеки затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які коригували ворожі удари по Донеччині. Зазначається, що фігуранти намагалися розвідати та передати координати бойових позицій ЗСУ на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

За матеріалами справи, агентами виявилися місцеві жителі, які були прихильниками рашизму або ж шукали "швидкий" заробіток у Telegram.

агент ФСБ на Донеччині
Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: СБУ

"Усі четверо фігурантів діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів", — йдеться у повідомленні.

Серед затриманих — двоє зрадників з Лимана та Слов’янська, які за вказівкою ФСБ шпигували за локаціями української артилерії, які противник згодом планував атакувати КАБами.

Ще одним агентом виявився мешканець Краматорська, який корегував повітряні удари росіян по військових шпиталях, де проходили лікування поранені бійці ЗСУ.

СБУ
Співробітник СБУ поруч з затриманим. Фото: СБУ

Інший зрадник працював на воєнну розвідку росіян, для якої встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки Сил оборони на фронт.

Слідчі повідомили затриманим про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваних
Працівник СБУ затримав агента ФСБ. Фото: СБУ

Нагадаємо, мешканцю Херсонщини повідомили про підозру у державній зраді. Слідство вважає, що він передавав ворогу геолокації швартування кораблів в Одесі, які згодом опинялися під обстрілами. 

Раніше ми писали про те, що на Харківщині жінка публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту. Суд заборонив їй обіймати посади в органах державної влади.

Донецька область росіяни ФСБ Колаборант СБУ ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:31 Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн

13:26 Підтримував РФ в соцмережах — у Харкові викрили колаборанта

13:06 Держборг України перетнув важливу позначку

13:00 Грошова допомога від ООН у листопаді — де реєструють на виплати

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

12:59 На Львівщині чоловік загинув під колесами двох автомобілів

12:59 Сімейне свято на Одещині завершилося пострілами у голову

12:49 Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Північна Європа

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

13:31 Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд грн

13:26 Підтримував РФ в соцмережах — у Харкові викрили колаборанта

13:06 Держборг України перетнув важливу позначку

13:00 Грошова допомога від ООН у листопаді — де реєструють на виплати

12:59 На Львівщині чоловік загинув під колесами двох автомобілів

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

12:59 Сімейне свято на Одещині завершилося пострілами у голову

12:49 Зеленський підбив підсумки саміту Україна — Північна Європа

12:45 В Україні зросли середні зарплати — хто отримує 50 тис. грн

12:32 Погода у Львові — до чого готуватися львів'янам завтра

12:30 Під Покровськом нацгвардійці знищили ворожу групу — відео

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні