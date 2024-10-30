Корректировали удары по Донбасу — СБУ задержала агентов ФСБ

СБУ задержала одного из агентов ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, которые передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Фигурантам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 30 октября.

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Служба безопасности задержала четырех агентов российских спецслужб, которые корректировали вражеские удары по Донецкой области. Отмечается, что фигуранты пытались разведать и передать координаты боевых позиций ВСУ на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.

По материалам дела, агентами оказались местные жители, которые были сторонниками рашизма или же искали "быстрый" заработок в Telegram.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого. Фото: СБУ

"Все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга и выполняли задания различных российских кураторов", — говорится в сообщении.

Среди задержанных — двое предателей из Лимана и Славянска, которые по указанию ФСБ шпионили за локациями украинской артиллерии, которые противник впоследствии планировал атаковать КАБами.

Еще одним агентом оказался житель Краматорска, который корректировал воздушные удары россиян по военным госпиталям, где проходили лечение раненые бойцы ВСУ.

Сотрудник СБУ рядом с задержанным. Фото: СБУ

Другой предатель работал на военную разведку россиян, для которой устанавливал координаты мостов, которые используют для переправки бронетехники Сил обороны на фронт.

Следователи сообщили задержанным о подозрении. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Сотрудник СБУ задержал агента ФСБ. Фото: СБУ

Напомним, жителю Херсонщины сообщили о подозрении в государственной измене. Следствие считает, что он передавал врагу геолокации швартовки кораблей в Одессе, которые впоследствии оказывались под обстрелами.

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