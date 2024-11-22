Зрадник передав росіянам інформацію про ТЦК та ТЕС у Дніпрі — рішення суду

Зала суду. Фото: ТУ Державної судової адміністрації України в Волинській області

Кіровський райсуд міста Дніпропетровська визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Хлопець передавав ворогу фото та відео критичної інфраструктури, ТЦК та блокпостів у Дніпрі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому-березні 2024 року 22-річний хлопець передавав окупантам інформацію про критичну інфраструктуру в Дніпрі. За це зрадник отримував грошову винагороду.

Фото та відео хлопець надсилав у Telegram. Він передав інформацію про будівлю ТЦК та СП міста Дніпро та адмінбудівлю ТЕС. Крім того, зрадник видав розташування військової частини Нацгвардії та військового клінічного центру. Також коригувальник відправляв фото, відео та текстові повідомлення про блокпости, укріплення, наявність військового автотранспорту й військовослужбовців тощо.

Переписка зрадника з куратором. Фото: Київська міська прокуратура

У судовому засіданні юнак свою провину не визнав. Він вважає, що його провину не доведено, оскільки не встановили особу, якій він нібито передавав інформацію, а також не вияснили, хто саме перераховував йому гроші. Як зазначають в рішенні суду, на банківську картку матері, якою користувався обвинувачений, із 16 лютого по 1 березня 2024 року трьома платежами надійшло близько 10 тисяч 800 грн.

Рішення суду

З дослідженого листування суд переконався, що юнак всіляко підтримував збройну агресію РФ проти України та передавав фото й відео, які дозволяли ворогу коригувати вогонь. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівник територіального центру комплектування на Волині співпрацював з росіянами. Він зливав ворогу позиції Збройних сил України.

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