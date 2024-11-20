Суд дав рік умовно колишньому учаснику АТО за приєднання до "ДНР"

Зала суду. Фото: Територіальне управління Державної судової адміністрації у Волинській області

У Полтаві колишній учасник антитерористичної операції вийшов на зв'язок з представником екстремістської організації "Донецька народна республіка" та виявив бажання приєднатися до неї. Чоловіка засудили до двох років та шести місяців позбавлення волі.

Про це повідомляється у загальному Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік народився у Донецьку, працював монтером колії. Він є колишнім військовослужбовцем ЗСУ, а також учасником бойових дій, але тепер має негативне ставлення до чинної влади в Україні та української держави у цілому.

У період із 24 лютого по 1 березня 2022 року обвинувачений у соцмережі "Одноклассники" вів перемовини з уродженцем міста Грозний Російської Федерації, який перебував у лавах терористичного угруповання "ДНР". Спілкуючись з останнім, чоловік обговорював умови вступу до цієї організації. Чоловіка затримала Служба безпеки України.

Колишнього військового звинувачували у підготовці до державної зради, але згодом перекваліфікували його дії на готування дій із незаконної зміни меж території або державного кордону України. Після цього обвинувачений визнав вину, підтвердивши всі обставини.

Що вирішив суд

Суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, та обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням документів, які характеризують його особу.

Взявши до уваги низку пом'якшувальних обставин, а також той факт, що покарання за готування до злочину не може перевищувати половини максимального строку, суд виніс вирок у вигляді двох років та шести місяців позбавлення волі умовно. Це рішення було замінено іспитовим строком на один рік.

Раніше ми писали, що Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця з Одещини Сергія Гнезділова. Наприкінці вересня він публічно заявив, що самовільно залишає частину. Тепер його підозрюють у дезертирстві.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ.