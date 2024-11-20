Суд дал год условно бывшему участнику АТО за присоединение к ДНР

Зал суда. Фото: Территориальное управление Государственной судебной администрации в Волынской области

В Полтаве бывший участник антитеррористической операции вышел на связь с представителем экстремистской организации "Донецкая народная республика" и изъявил желание присоединиться к ней. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом сообщается в общем Реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина родился в Донецке, работал монтером колеи. Он бывший военнослужащий ВСУ, а также участник боевых действий, но теперь имеет негативное отношение к действующей власти в Украине и украинскому государству в целом.

В период с 24 февраля по 1 марта 2022 года обвиняемый в соцсети "Одноклассники" вел переговоры с уроженцем города Грозный Российской Федерации, находившимся в рядах террористической группировки "ДНР". Общаясь с последним, мужчина обсуждал условия вступления в эту организацию. Мужчину задержала Служба безопасности Украины.

Бывшего военного обвиняли в подготовке к государственной измене, но впоследствии переквалифицировали его действия на приготовление действий по незаконному изменению границ территории или государственной границы Украины. После этого обвиняемый признал вину, подтвердив все обстоятельства.

Что решил суд

Суд признал нецелесообразным исследование доказательств обстоятельств, которые никем не оспариваются, и ограничился допросом обвиняемого и исследованием документов, характеризующих его личность.

Принимая во внимание ряд смягчающих обстоятельств, а также тот факт, что наказание за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока, суд вынес приговор в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно. Это решение было заменено испытательным сроком на один год.

Ранее мы писали, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего из Одесской области Сергея Гнездилова. В конце сентября он публично заявил, что самовольно покидает часть. Теперь его подозревают в дезертирстве.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор солдату, который пошел в СОЧ.