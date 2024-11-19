Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном arrow

У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном

19 листопада 2024 15:32
Галина Шподарева - редактор
Вбила доньку і забетонувала тіло — у Кривому Розі судять жінку
Слідчі дії. Фото: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури
Галина Шподарева - редактор

У Кривому Розі за вбивство 10-річної дівчинки судитимуть матір дитини. Вбивство сталося під час сварки. 

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у вівторок, 19 листопада. 

Читайте також:
Місце злочину
Місце злочину. Фото: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

Деталі злочину

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена вдома під час сварки вбила свою 10-річну доньку.

Аби уникнути відповідальності та приховати злочин,  жінка заявила в органи поліції про зникнення дівчинки, вигадавши про це історію заздалегідь.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Вилечення тіла загиблої дитини
Вилучення тіла загиблої дитини. Фото: скриншот

Що загрожує обвинуваченій

Обвинувальний акт стосовно жительки  Кривого Рогу скеровано до суду. Жінку звинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини та завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. За подібні злочини Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Вбивство 10-річної дівчинки в Кривому Розі — що відомо

За даними ЗМІ, у жительки Кривого Рогу були конфліктні стосунки з 10-річною донькою. Дівчинка лікувалася  у ПНД через спробу самогубства, нещодавно дитину виписали додому. А за тиждень вона загинула від рук власної матері.

Про "зникнення" десятирічної доньки жінка повідомила до поліції, коли після смерті дитини минув тиждень. У злочині ж вона зізналася лише після проходження поліграфа: розповіла, що під час нападу агресії штовхнула доньку, через що та впала та вдарилася скронею. Тіло дівчинки злочинниця відвезла на дачу та залила бетоном. 

Нагадаємо, на в Одеській області сталося моторошне вбивство дитини — чоловік сокирою відрубав голову дівчинці. Усвідомивши, що він накоїв, зловмисник намагався вкоротити собі віку. Його затримали правоохоронці. 

Також Новини.LIVE писали, що житель одеси вбив жінку, розчленував тіло й викинув у сміттєвий бак. Він отримав максимально можливе покарання за скоєний злочин.

 

суд Кривий Ріг діти вбивство тяжкі злочини прокуратура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:44 Зеленський розповів, чи має країна кошти на зарплати та пенсії

15:32 У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном

15:27 Рада схвалила держбюджет на 2025 рік — що відомо

15:25 Які хвороби сечостатевої системи забороняють службу у війську

15:16 Зеленський анонсував створення технологічної Ставки

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

15:10 Зеленський назвав альтернативу зниженню мобілізаційного віку

14:50 Зеленський розповів, скільки військових перевелись через Армія+

14:48 Зеленський пояснив, чому ЗСУ потрібен військовий омбудсмен

14:47 Перший рівень небезпеки — яка погода буде в Києві завтра

14:42 Пісторіус відреагував на пошкодження кабелів у Балтійському морі

15:44 Зеленський розповів, чи має країна кошти на зарплати та пенсії

15:32 У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном

15:27 Рада схвалила держбюджет на 2025 рік — що відомо

15:25 Які хвороби сечостатевої системи забороняють службу у війську

15:16 Зеленський анонсував створення технологічної Ставки

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

15:10 Зеленський назвав альтернативу зниженню мобілізаційного віку

14:50 Зеленський розповів, скільки військових перевелись через Армія+

14:48 Зеленський пояснив, чому ЗСУ потрібен військовий омбудсмен

14:47 Перший рівень небезпеки — яка погода буде в Києві завтра

14:42 Пісторіус відреагував на пошкодження кабелів у Балтійському морі

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

06:15 Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

05:23 Що можна купити на 100 євро — як виріс курс валют під час війни

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

04:06 Криваві наслідки — наймасштабніші обстріли РФ від початку війни

00:25 Тисяча днів війни — які виплати отримували українці

17 листопада 2024

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни - 80x80

Фінансова допомога Україні — що змінилося за 1000 днів війни

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо