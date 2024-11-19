Вбила доньку і забетонувала тіло — у Кривому Розі судять жінку

У Кривому Розі судять жінку, яка вбила доньку і залила бетоном
У Кривому Розі за вбивство 10-річної дівчинки судитимуть матір дитини. Вбивство сталося під час сварки.
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у вівторок, 19 листопада.
Деталі злочину
Розслідуванням встановлено, що обвинувачена вдома під час сварки вбила свою 10-річну доньку.
Аби уникнути відповідальності та приховати злочин, жінка заявила в органи поліції про зникнення дівчинки, вигадавши про це історію заздалегідь.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Що загрожує обвинуваченій
Обвинувальний акт стосовно жительки Кривого Рогу скеровано до суду. Жінку звинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини та завідомо неправдивому повідомленні органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. За подібні злочини Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Вбивство 10-річної дівчинки в Кривому Розі — що відомо
За даними ЗМІ, у жительки Кривого Рогу були конфліктні стосунки з 10-річною донькою. Дівчинка лікувалася у ПНД через спробу самогубства, нещодавно дитину виписали додому. А за тиждень вона загинула від рук власної матері.
Про "зникнення" десятирічної доньки жінка повідомила до поліції, коли після смерті дитини минув тиждень. У злочині ж вона зізналася лише після проходження поліграфа: розповіла, що під час нападу агресії штовхнула доньку, через що та впала та вдарилася скронею. Тіло дівчинки злочинниця відвезла на дачу та залила бетоном.
Нагадаємо, на в Одеській області сталося моторошне вбивство дитини — чоловік сокирою відрубав голову дівчинці. Усвідомивши, що він накоїв, зловмисник намагався вкоротити собі віку. Його затримали правоохоронці.
Також Новини.LIVE писали, що житель одеси вбив жінку, розчленував тіло й викинув у сміттєвий бак. Він отримав максимально можливе покарання за скоєний злочин.
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