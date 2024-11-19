Убила дочь и забетонировала тело — в Кривом Роге судят женщину

Следственные действия. Фото: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

В Кривом Роге за убийство 10-летней девочки будут судить мать ребенка. Убийство произошло во время ссоры.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры во вторник, 19 ноября.

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Место преступления. Фото: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

Детали преступления

Расследованием установлено, что обвиняемая дома во время ссоры убила свою 10-летнюю дочь.

Чтобы избежать ответственности и скрыть преступление, женщина заявила в органы полиции об исчезновении девочки, придумав об этом историю заранее.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Извлечение тела погибшего ребенка. Фото: скриншот

Что грозит обвиняемой

Обвинительный акт в отношении жительницы Кривого Рога направлен в суд. Женщину обвиняют в умышленном убийстве малолетнего ребенка и заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления. За подобные преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Убийство 10-летней девочки в Кривом Роге — что известно

По данным СМИ, у жительницы Кривого Рога были конфликтные отношения с 10-летней дочерью. Девочка лечилась в ПНД из-за попытки самоубийства, недавно ребенка выписали домой. А через неделю она погибла от рук собственной матери.

Об "исчезновении" десятилетней дочери женщина сообщила в полицию, когда после смерти ребенка прошла неделя. В преступлении же она призналась только после прохождения полиграфа: рассказала, что во время приступа агрессии толкнула дочь, из-за чего та упала и ударилась виском. Тело девочки преступница отвезла на дачу и залила бетоном.

Напомним, в Одесской области произошло жуткое убийство ребенка — мужчина топором отрубил голову девочке. Осознав, что он натворил, злоумышленник пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что житель Одессы убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорный бак. Он получил максимально возможное наказание за совершенное преступление.