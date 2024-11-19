Убила дочь и забетонировала тело — в Кривом Роге судят женщину

В Кривом Роге судят женщину, которая убила дочь и залила бетоном
В Кривом Роге за убийство 10-летней девочки будут судить мать ребенка. Убийство произошло во время ссоры.
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры во вторник, 19 ноября.
Детали преступления
Расследованием установлено, что обвиняемая дома во время ссоры убила свою 10-летнюю дочь.
Чтобы избежать ответственности и скрыть преступление, женщина заявила в органы полиции об исчезновении девочки, придумав об этом историю заранее.
Сейчас обвиняемая находится под стражей.
Что грозит обвиняемой
Обвинительный акт в отношении жительницы Кривого Рога направлен в суд. Женщину обвиняют в умышленном убийстве малолетнего ребенка и заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления. За подобные преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Убийство 10-летней девочки в Кривом Роге — что известно
По данным СМИ, у жительницы Кривого Рога были конфликтные отношения с 10-летней дочерью. Девочка лечилась в ПНД из-за попытки самоубийства, недавно ребенка выписали домой. А через неделю она погибла от рук собственной матери.
Об "исчезновении" десятилетней дочери женщина сообщила в полицию, когда после смерти ребенка прошла неделя. В преступлении же она призналась только после прохождения полиграфа: рассказала, что во время приступа агрессии толкнула дочь, из-за чего та упала и ударилась виском. Тело девочки преступница отвезла на дачу и залила бетоном.
Напомним, в Одесской области произошло жуткое убийство ребенка — мужчина топором отрубил голову девочке. Осознав, что он натворил, злоумышленник пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.
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