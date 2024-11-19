Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Кривом Роге судят женщину, которая убила дочь и залила бетоном arrow

В Кривом Роге судят женщину, которая убила дочь и залила бетоном

19 ноября 2024 15:32
Галина Шподарева - редактор
Убила дочь и забетонировала тело — в Кривом Роге судят женщину
Следственные действия. Фото: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры
Галина Шподарева - редактор

В Кривом Роге за убийство 10-летней девочки будут судить мать ребенка. Убийство произошло во время ссоры.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры во вторник, 19 ноября.

Читайте также:
Место преступления
Место преступления. Фото: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

Детали преступления

Расследованием установлено, что обвиняемая дома во время ссоры убила свою 10-летнюю дочь.

Чтобы избежать ответственности и скрыть преступление, женщина заявила в органы полиции об исчезновении девочки, придумав об этом историю заранее.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Исцеление тела погибшего ребенка
Извлечение тела погибшего ребенка. Фото: скриншот

Что грозит обвиняемой

Обвинительный акт в отношении жительницы Кривого Рога направлен в суд. Женщину обвиняют в умышленном убийстве малолетнего ребенка и заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления. За подобные преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Убийство 10-летней девочки в Кривом Роге — что известно

По данным СМИ, у жительницы Кривого Рога были конфликтные отношения с 10-летней дочерью. Девочка лечилась в ПНД из-за попытки самоубийства, недавно ребенка выписали домой. А через неделю она погибла от рук собственной матери.

Об "исчезновении" десятилетней дочери женщина сообщила в полицию, когда после смерти ребенка прошла неделя. В преступлении же она призналась только после прохождения полиграфа: рассказала, что во время приступа агрессии толкнула дочь, из-за чего та упала и ударилась виском. Тело девочки преступница отвезла на дачу и залила бетоном.

Напомним, в Одесской области произошло жуткое убийство ребенка — мужчина топором отрубил голову девочке. Осознав, что он натворил, злоумышленник пытался покончить с собой. Его задержали правоохранители.

Также Новини.LIVE писали, что житель Одессы убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорный бак. Он получил максимально возможное наказание за совершенное преступление.

суд Кривой Рог дети убийство тяжкие преступления прокуратура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:18 Tesla начала продавать робота Optimus, но есть нюанс

16:14 Зеленский анонсировал увеличение прямого финансирования бригад

15:56 Не задекларировала имения — на чиновницу из Харькова открыли дело

15:47 На Одессу надвигается шторм — прогноз метеорологів

15:46 Зеленский сказал, есть ли у страны средства на зарплаты и пенсии

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

15:32 В Кривом Роге судят женщину, которая убила дочь и залила бетоном

15:27 Рада одобрила госбюджет на 2025 год — что известно

15:25 Какие болезни мочеполовой системы запрещают службу в армии

15:16 Зеленский анонсировал создание технологической Ставки

15:10 Зеленский назвал альтернативу снижению мобилизационного возраста

Новость с фото

16:18 Tesla начала продавать робота Optimus, но есть нюанс

16:14 Зеленский анонсировал увеличение прямого финансирования бригад

15:56 Не задекларировала имения — на чиновницу из Харькова открыли дело

15:47 На Одессу надвигается шторм — прогноз метеорологів

15:46 Зеленский сказал, есть ли у страны средства на зарплаты и пенсии

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

15:32 В Кривом Роге судят женщину, которая убила дочь и залила бетоном

15:27 Рада одобрила госбюджет на 2025 год — что известно

15:25 Какие болезни мочеполовой системы запрещают службу в армии

15:16 Зеленский анонсировал создание технологической Ставки

15:10 Зеленский назвал альтернативу снижению мобилизационного возраста

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны - 80x80

Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо