Главная Новости дня ISW: Россия формирует оправдание для возможного удара по Молдове

Дата публикации 31 мая 2026 08:43
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Кремль пытается использовать инцидент с российским беспилотником в Румынии, чтобы сформировать почву для избежания ответственности за возможные случайные удары дронов по территории Молдовы или для оправдания потенциальной атаки под "чужим флагом" в будущем. Посольство России в Молдове заявило, что молдавские власти совместно с западными партнерами якобы могут готовить "инсценировку", подобную с беспилотником в Галаце.

Об этом сообщает Институт изучения войны, передает Новини.LIVE.

Кремль закладывает нарратив для оправдания ударов по Молдове

Посольство РФ заявило, что такая "инсценировка" якобы имеет целью возложить вину на Россию и спровоцировать обострение в отношениях между Молдовой и РФ. Там считают, что румынская и молдавская власть объединены в русофобских взглядах и используют "идентичные схемы". Россияне также отмечают, что заявления о причастности РФ к удару дрона в Румынии являются "неподтвержденными".

"Заявления российского посольства устанавливают условия для освобождения России от любой ответственности в случае случайного попадания российского беспилотника в Молдову в будущем. Заявления посольства также могут быть направлены на создание условий для оправдания будущей атаки под чужим флагом против Молдовы с помощью российского беспилотника", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что участившиеся вторжения российских дронов в воздушное пространство стран НАТО свидетельствуют о том, что российский диктатор Путин выбрал безрассудную политику, которая признает риск вторжения БпЛА РФ в Альянс и Молдову приемлемым следствием российских ударов по Украине.

"НАТО, возможно, придется рассмотреть вопрос о переговорах о возможных соглашениях о противовоздушной обороне с Украиной и Молдовой как вопрос самообороны от ударов российских беспилотников по странам НАТО, независимо от того, являются ли вторжения российских беспилотников случайными или преднамеренными", — добавляют в ISW.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны, в Кремле рассматривают два сценария реагирования на инцидент с дроном в Румынии, которые могут предусматривать попытки переложить ответственность на Украину и одновременно проверить реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками.

Российский дрон упал на многоэтажку в Румынии 29 мая, в результате чего произошел пожар. В МИД Украины отреагировали и предложили развернуть оборонное взаимодействие с Румынией. Кроме того, помощь предложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Российский диктатор Путин отвергает заявления, что это был дрон РФ. По его словам, окончательные выводы можно сделать только после экспертизы обломков.

Молдова Румыния Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
