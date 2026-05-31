ISW: Россия формирует оправдание для возможного удара по Молдове

Кремль пытается использовать инцидент с российским беспилотником в Румынии, чтобы сформировать почву для избежания ответственности за возможные случайные удары дронов по территории Молдовы или для оправдания потенциальной атаки под "чужим флагом" в будущем. Посольство России в Молдове заявило, что молдавские власти совместно с западными партнерами якобы могут готовить "инсценировку", подобную с беспилотником в Галаце.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Кремль закладывает нарратив для оправдания ударов по Молдове

Посольство РФ заявило, что такая "инсценировка" якобы имеет целью возложить вину на Россию и спровоцировать обострение в отношениях между Молдовой и РФ. Там считают, что румынская и молдавская власть объединены в русофобских взглядах и используют "идентичные схемы". Россияне также отмечают, что заявления о причастности РФ к удару дрона в Румынии являются "неподтвержденными".

"Заявления российского посольства устанавливают условия для освобождения России от любой ответственности в случае случайного попадания российского беспилотника в Молдову в будущем. Заявления посольства также могут быть направлены на создание условий для оправдания будущей атаки под чужим флагом против Молдовы с помощью российского беспилотника", — говорится в отчете.

Аналитики считают, что участившиеся вторжения российских дронов в воздушное пространство стран НАТО свидетельствуют о том, что российский диктатор Путин выбрал безрассудную политику, которая признает риск вторжения БпЛА РФ в Альянс и Молдову приемлемым следствием российских ударов по Украине.

"НАТО, возможно, придется рассмотреть вопрос о переговорах о возможных соглашениях о противовоздушной обороне с Украиной и Молдовой как вопрос самообороны от ударов российских беспилотников по странам НАТО, независимо от того, являются ли вторжения российских беспилотников случайными или преднамеренными", — добавляют в ISW.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны, в Кремле рассматривают два сценария реагирования на инцидент с дроном в Румынии, которые могут предусматривать попытки переложить ответственность на Украину и одновременно проверить реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками.

Российский дрон упал на многоэтажку в Румынии 29 мая, в результате чего произошел пожар. В МИД Украины отреагировали и предложили развернуть оборонное взаимодействие с Румынией. Кроме того, помощь предложил украинский лидер Владимир Зеленский.

Российский диктатор Путин отвергает заявления, что это был дрон РФ. По его словам, окончательные выводы можно сделать только после экспертизы обломков.