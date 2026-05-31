ISW: Росія формує виправдання для можливого удару по Молдові

Кремль намагається використати інцидент із російським безпілотником у Румунії, щоб сформувати підґрунтя для уникнення відповідальності за можливі випадкові удари дронів по території Молдови або для виправдання потенційної атаки під "чужим прапором" у майбутньому. Посольство Росії в Молдові заявило, що молдовська влада спільно із західними партнерами нібито може готувати "інсценування", подібне із безпілотником в Галаці.

Посольство РФ заявило, що таке "інсценування" нібито має на меті покласти провину на Росію та спровокувати загострення у відносинах між Молдовою і РФ. Там вважають, що румунська та молдовська влада обʼєднані в русофобських поглядах та використовують "ідентичні схеми". Росіяни також наголошують, що заяви про причетність РФ до удару дрона в Румунії є "непідтвердженими".

"Заяви російського посольства встановлюють умови для звільнення Росії від будь-якої відповідальності у випадку випадкового влучання російського безпілотника в Молдову в майбутньому. Заяви посольства також можуть бути спрямовані на створення умов для виправдання майбутньої атаки під чужим прапором проти Молдови за допомогою російського безпілотника", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що дедалі частіші вторгнення російських дронів у повітряний простір країн НАТО свідчать про те, що російський диктатор Путін обрав безрозсудну політику, яка визнає ризик вторгнення БпЛА РФ в Альянс та Молдову прийнятним наслідком російських ударів по Україні.

"НАТО, можливо, доведеться розглянути питання про переговори щодо можливих угод про протиповітряну оборону з Україною та Молдовою як питання самооборони від ударів російських безпілотників по країнах НАТО, незалежно від того, чи є вторгнення російських безпілотників випадковими чи навмисними", — додають в ISW.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Інститут вивчення війни, у Кремлі розглядають два сценарії реагування на інцидент із дроном у Румунії, які можуть передбачати спроби перекласти відповідальність на Україну та водночас перевірити реакцію НАТО на порушення повітряного простору російськими безпілотниками.

Російський дрон впав на багатоповерхівку в Румунії 29 травня, внаслідок чого сталася пожежа. У МЗС України відреагували та запропонували розгорнути оборонну взаємодію з Румунією. Крім того, допомогу запропонував український лідер Володимир Зеленський.

Російський диктатор Путін відкидає заяви, що це був дрон РФ. За його словами, остаточні висновки можна зробити лише після експертизи уламків.