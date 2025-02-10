Трамп посетил "Супербоул" в Новом Орлеане — детали

Дональд Трамп на стадионе в Новом Орлеане. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 9 февраля, прибыл на стадион в Новом Орлеане. Там он стал первым действующим американским лидером, который посетил "Супербоул".

Об этом пишет Le Monde.

Читайте также:

Визит Трампа на Супербоул

Президентский кортеж доставил Трампа к месту проведения матча в центре Нового Орлеана после того, как он прилетел из Флориды на самолете.

Американский лидер встретился с работниками служб быстрого реагирования и членами семей жертв нападения в Новом Орлеане 1 января. Тогда в результате инцидента погибли 14 человек и десятки были ранены.

В Новом Орлеане Трамп посетил воскресную игру между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз". Издание отмечает, что это событие "знаменует новую главу" в напряженных отношениях с Национальной футбольной лигой.

Ранее глава США в интервью для телеканала Fox объяснил, что его решение посетить "Супербоул" было принято на благо страны.

"Я подумал, что для страны будет хорошо, если президент посетит игру, — сказал он.

Напомним, Трамп планирует поручить специальному госслужащему Илону Маску проверку Минобразования США и Пентагона.

Также американский президент отметил, что США "достигают прогресса" в переговорах по прекращению войны России в Украине.