Трамп відвідав "Супербоул" у Новому Орлеані — деталі

Дональд Трамп на стадіоні в Новому Орлеані. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у неділю, 9 лютого, прибув на стадіон у Новому Орлеані. Там він став першим чинним американським лідером, який відвідав "Супербоул".

Про це пише Le Monde.

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Президентський кортеж доставив Трампа до місця проведення матчу в центрі Нового Орлеана після того, як він прилетів з Флориди на літаку.

Американський лідер зустрівся з працівниками служб швидкого реагування та членами сімей жертв нападу в Новому Орлеані 1 січня. Тоді внаслідок інциденту загинули 14 людей і десятки були поранені.

У Новому Орлеані Трамп відвідав недільну гру між командами "Канзас-Сіті Чіфс" і "Філадельфія Іглз". Видання зазначає, що ця подія "знаменує нову главу" в напружених відносинах з Національною футбольною лігою.

Раніше очільник США в інтерв'ю для телеканалу Fox пояснив, що його рішення відвідати "Супербоул" було ухвалене на благо країни.

"Я подумав, що для країни буде добре, якщо президент відвідає гру, — сказав він.

Нагадаємо, Трамп планує доручити спеціальному держслужбовцю Ілону Маску перевірку Міносвіти США та Пентагону.

Також американський президент зазначив, що США "досягають прогресу" в переговорах щодо припинення війни Росії в Україні.