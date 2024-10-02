Во время атаки на Израиль Иран мог применить свою новую гиперзвуковую ракету Fattah-1

Составные части иранской ракеты Fattah-1. Фото: Википедия

Иран впервые применил свою гиперзвуковую ракету Fattah-1 во время нападения на Израиль. Эта ракета способна обходить системы противовоздушной обороны, ведь ее скорость равна 18375 км/ч, что в 15 раз превышает скорость звука.

Об этом сообщает CNN.

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Эта ракета считается первым гиперзвуковым оружием собственного производства Ирана. Иранские военные представили эту ракету в прошлом году, заявив, что она может "нацеливаться на системы противоракетной обороны".

Fattah-1 отличается своей скоростью при запуске, которая может достигать 13-15 махов. Для сравнения, скорость российских ракет "Кинжал" оценивается не более чем в 10 махов. Такая высокая скорость сильно затрудняет перехват гиперзвуковых ракет силам ПВО.

Ракетный арсенал Ирана значителен. Он включает в себя баллистические ракеты семейств Fateh-110 и Zolfaghar. Более совершенные баллистические ракеты Ghadr-110 и Emad также являются частью этого арсенала. Эти ракеты можно запускать с мобильных пусковых установок, что облегчает их маскировку и усложняет их уничтожение.

Напомним, Белый дом предупредил о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.

По данным СМИ, в результате иранской ракетной атаки была повреждена израильская газовая вышка.