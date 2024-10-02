Піл час атаки на Ізраїль Іран міг застосувати свою нову гіперзвукову ракету Fattah-1

Складові частини іранської ракети Fattah-1. Фото: Вікіпедія

Іран вперше застосував свою гіперзвукову ракету Fattah-1 під час нападу на Ізраїль. Ця ракета здатна обходити системи протиповітряної оборони, адже її швидкість дорівнює 18 375 км/год, що у 15 разів перевищує швидкість звуку.

Про це повідомляє CNN.

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Ця ракета вважається першою гіперзвуковою зброєю власного виробництва Ірану. Іранські військові представили цю ракету минулого року, заявивши, що вона може "націлюватися на системи протиракетної оборони".

Fattah-1 відрізняється своєю швидкістю при запуску, яка може досягати 13-15 Махів. Для порівняння, швидкість російських ракет "Кинджал" оцінюється в не більше 10 Махів. Така висока швидкість сильно ускладнює перехоплення гіперзвукових ракет силам оборони.

Ракетний арсенал Ірану значний. Він включає в себе балістичні ракети сімейств Fateh-110 і Zolfaghar. Більш досконалі балістичні ракети Ghadr-110 і Emad також є частиною цього арсеналу. Ці ракети можна запускати з мобільних пускових установок, що полегшує їх маскування та ускладнює їх знищення.

Нагадаємо, Білий дім попередив про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

За даними ЗМІ, внаслідок іранської ракетної атаки була пошкоджена ізраїльська газова вишка.