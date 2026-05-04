Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Иракца, убившего в Германии украинку, признали невменяемым, — DW

Иракца, убившего в Германии украинку, признали невменяемым, — DW

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 02:30
Иракца, убившего в Германии украинку, признали невменяемым, — DW
Украинцы окутаны во флаги. Фото: Reuters

Суд в Геттингене (Германия) вынес решение по делу о гибели в 2025 году 16-летней украинки, которую под товарный поезд толкнул нелегальный мигрант из Ирана. Обвиняемому назначили психиатрическое лечение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle.

Что решил суд по убийству украинки в Германии

По результатам рассмотрения дела, суд счел доказанным то, что летом 2025 года мигрант из Ирака толкнул девушку на вокзале Фридланда под проходящий товарный поезд, из-за чего та скончалась на месте.

Результаты экспертизы показали, что у 31-летнего беженца была выявлена параноидальная шизофрения. Прокуратура Геттингена в связи с диагнозом мужчины исходила из того, что в момент преступления он был в невменяемом состоянии.

Поэтому вместо обычного уголовного процесса и предъявления обвинения, была проведена процедура установления исполнителя преступления и принято решение о его психиатрическом лечении.

Читайте также:

Несмотря на ограниченную дееспособность обвиняемого, прокуратора в обвинительном заключении заявила о преднамеренном убийстве. Кроме того, обвинение сочло подсудимого опасным для общества.

Что еще известно о мигранте

DW отмечает, что дело о гибели девушки, которая в 2022 году вместе со своей семьей бежала в Германию от войны а Украине, привело в ФРГ к широким общественно-политичесаим дебатам.

Также стало известно, что выходец из Ирана, согласно правилам ЕС о предоставлении убежища, не имел права находиться в Германии.

За несколько недель до этой трагедии, мужчину должны должны были отправить в Литву, через которую он въехал в Евросоюз.

После совершения преступления земельное ведомство по приему беженцы подали запрос на заключения выхода из Ирака под стражу до того, пока его не депортируют. Однако суд в Ганновере отклонил запрос.

Как сообщало Новини.LIVE, в ЕС рассматривают вариант сужения круга лиц среди украинцев, которые будут подпадать под временную защиту. Учитываться будет отношение этих людей к мобилизации и региона происхождения. Ожидается, что предложение подготовят в мае.

Также мы писали, что Ирландия готовит обновленную политику по беженцам из Украины, которая предусматривает постепенный отказ от государственного обеспечения жильем. Параллельно власти готовят финансовый стимул, чтобы украинцы добровольно возвращались в свою страну.

Германия суд Украина
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации