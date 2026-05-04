Иракца, убившего в Германии украинку, признали невменяемым, — DW

Украинцы окутаны во флаги.

Суд в Геттингене (Германия) вынес решение по делу о гибели в 2025 году 16-летней украинки, которую под товарный поезд толкнул нелегальный мигрант из Ирана. Обвиняемому назначили психиатрическое лечение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle.

Что решил суд по убийству украинки в Германии

По результатам рассмотрения дела, суд счел доказанным то, что летом 2025 года мигрант из Ирака толкнул девушку на вокзале Фридланда под проходящий товарный поезд, из-за чего та скончалась на месте.

Результаты экспертизы показали, что у 31-летнего беженца была выявлена параноидальная шизофрения. Прокуратура Геттингена в связи с диагнозом мужчины исходила из того, что в момент преступления он был в невменяемом состоянии.

Поэтому вместо обычного уголовного процесса и предъявления обвинения, была проведена процедура установления исполнителя преступления и принято решение о его психиатрическом лечении.

Несмотря на ограниченную дееспособность обвиняемого, прокуратора в обвинительном заключении заявила о преднамеренном убийстве. Кроме того, обвинение сочло подсудимого опасным для общества.

Что еще известно о мигранте

DW отмечает, что дело о гибели девушки, которая в 2022 году вместе со своей семьей бежала в Германию от войны а Украине, привело в ФРГ к широким общественно-политичесаим дебатам.

Также стало известно, что выходец из Ирана, согласно правилам ЕС о предоставлении убежища, не имел права находиться в Германии.

За несколько недель до этой трагедии, мужчину должны должны были отправить в Литву, через которую он въехал в Евросоюз.

После совершения преступления земельное ведомство по приему беженцы подали запрос на заключения выхода из Ирака под стражу до того, пока его не депортируют. Однако суд в Ганновере отклонил запрос.

