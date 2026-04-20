Ирландия будет платить украинцам за возвращение домой

Украинские беженцы.

Правительство Ирландии готовит обновленную политику в отношении украинских беженцев, которая предусматривает постепенный отказ от государственного обеспечения жильем. Кроме того, власти готовят введение финансовых стимулов для добровольного возвращения граждан Украины домой.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Times.

Ирландия готовит выплаты украинцам за возвращение домой

По данным издания, в течение следующего года власти Ирландии планируют завершить контракты на проживание примерно для 16 тысяч украинцев, которые сейчас находятся на полном государственном содержании.

Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что правительство стремится отойти от модели длительного содержания беженцев за счет налогоплательщиков и привести подходы к уровню других стран ЕС.

Какие выплаты предлагают украинцам

Так, в рамках новой политики украинцам могут предложить финансовую поддержку для возвращения домой. Речь идет о выплатах, сопоставимых с теми, которые предоставлялись в начале полномасштабной войны:

Читайте также:

до 2 500 евро на одного человека,

на одного человека, до 10 000 евро на семью.

Отмечается, что эти выплаты станут частью новой стратегии возвращения, которую планируют реализовать до завершения действия механизма временной защиты в Европейском Союзе в марте 2027 года.

Почему Ирландия меняет подход к беженцам

С начала полномасштабного вторжения Ирландия приняла более 125 тысяч украинцев. В то же время расходы государства на их поддержку достигли сотен миллионов евро.

В частности, более 438 млн евро было направлено на выплаты семьям, которые принимали беженцев. Кроме того, действуют ежемесячные компенсации за проживание, которые правительство планирует постепенно сократить, а впоследствии — полностью отменить.

Среди ключевых причин пересмотра подхода:

существенная нагрузка на государственный бюджет,

дефицит жилья для местного населения,

необходимость вернуть отели к туристической отрасли.

В материале говорится, что новая политика должна изменить баланс между поддержкой беженцев и внутренними потребностями страны.

