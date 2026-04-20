Ірландія платитиме українцям за повернення додому

Українські біженці. Фото: АР

Уряд Ірландії готує оновлену політику щодо українських біженців, яка передбачає поступову відмову від державного забезпечення житлом. Крім того, влада готує запровадження фінансових стимулів для добровільного повернення громадян України додому.

Як повідомляє Times.

Ірландія готує виплати українцям за повернення додому

За даними видання, протягом наступного року влада Ірландії планує завершити контракти на проживання приблизно для 16 тисяч українців, які нині перебувають на повному державному утриманні.

Міністр з питань міграції Колм Брофі заявив, що уряд прагне відійти від моделі тривалого утримання біженців за кошти платників податків і привести підходи до рівня інших країн ЄС.

Які виплати пропонують українцям

Так, у межах нової політики українцям можуть запропонувати фінансову підтримку для повернення додому. Йдеться про виплати, співставні з тими, що надавалися на початку повномасштабної війни:

Читайте також:

до 2 500 євро на одну особу,

на одну особу, до 10 000 євро на сім'ю.

Зазначається, що ці виплати стануть частиною нової стратегії повернення, яку планують реалізувати до завершення дії механізму тимчасового захисту в Європейському Союзі у березні 2027 року.

Чому Ірландія змінює підхід до біженців

Від початку повномасштабного вторгнення Ірландія прийняла понад 125 тисяч українців. Водночас витрати держави на їхню підтримку сягнули сотень мільйонів євро.

Зокрема, понад 438 млн євро було спрямовано на виплати сім'ям, які приймали біженців. Крім того, діють щомісячні компенсації за проживання, які уряд планує поступово скоротити, а згодом — повністю скасувати.

Серед ключових причин перегляду підходу:

суттєве навантаження на державний бюджет,

дефіцит житла для місцевого населення,

необхідність повернути готелі до туристичної галузі.

У матеріалі йдеться, що нова політика має змінити баланс між підтримкою біженців і внутрішніми потребами країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 квітня Ірландія оголосила новий пакет допомоги Україні на 40 млн євро. Кошти спрямують на гуманітарні проєкти. Крім того, країна відкриє постійне посольство в Києві.

Також Ірландія обіцяє підтримку України на шляху до ЄС. Міністерка закордонних справ країни запевнила, що там, де вони можуть досягти прогресу, Ірландія буде це робити і допомагати Києву.