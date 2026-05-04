Іракця, який убив у Німеччині українку, визнали неосудним, — DW

Українці оповиті прапорами. Фото: Reuters

Суд у Геттінгені (Німеччина) ухвалив рішення у справі про загибель 2025 року 16-річної українки, яку під товарний потяг штовхнув нелегальний мігрант з Ірану. Обвинуваченому призначили психіатричне лікування.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Deutsche Welle.

Що вирішив суд щодо вбивства українки в Німеччині

За результатами розгляду справи, суд визнав доведеним те, що влітку 2025 року мігрант з Іраку штовхнув дівчину на вокзалі Фрідланда під товарний поїзд, який проходив повз, через що та померла на місці.

Результати експертизи засвідчили, що у 31-річного біженця було виявлено параноїдальну шизофренію. Прокуратура Геттінгена у зв'язку з діагнозом чоловіка виходила з того, що в момент злочину він був у неосудному стані.

Тому замість звичайного кримінального процесу і пред'явлення обвинувачення, було проведено процедуру встановлення виконавця злочину й ухвалено рішення про його психіатричне лікування.

Незважаючи на обмежену дієздатність обвинуваченого, прокуратора в обвинувальному висновку заявила про навмисне вбивство. Крім того, обвинувачення визнало підсудного небезпечним для суспільства.

Що ще відомо про мігранта

DW зазначає, що справа про загибель дівчини, яка 2022 року разом зі своєю сім'єю втекла в Німеччину від війни в Україні, призвела у ФРН до широких суспільно-політичних дебатів.

Також стало відомо, що виходець з Ірану, згідно з правилами ЄС про надання притулку, не мав права перебувати в Німеччині.

За кілька тижнів до цієї трагедії, чоловіка мали відправити до Литви, через яку він в'їхав до Євросоюзу.

Після скоєння злочину земельне відомство з прийому біженці подало запит на взяття виходу з Іраку під варту до того, поки його не депортують. Однак суд у Ганновері відхилив запит.

Як повідомляло Новини.LIVE, у ЄС розглядають варіант звуження кола осіб серед українців, які підпадатимуть під тимчасовий захист. Враховуватиметься ставлення цих людей до мобілізації та регіону походження. Очікується, що пропозицію підготують у травні.

Також ми писали, що Ірландія готує оновлену політику щодо біженців з України, яка передбачає поступову відмову від державного забезпечення житлом. Паралельно влада готує фінансовий стимул, щоб українці добровільно поверталися до своєї країни.