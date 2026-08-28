Крым, переговоры и мобилизация: главное из интервью Буданова

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что окончательные выводы по делам о коррупции должны делать суды, а не общество до завершения расследований. В то же время он рассказал о перспективах переговоров с РФ, необходимости мобилизации и будущем Крыма, подчеркнув, что полуостров должен вернуться в состав Украины.

Об этом Буданов заявил в интервью журналистке ТСН Наталье Мосейчук, передает Новини.LIVE.

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Буданов призвал дождаться решений ВАКС

Кирилл Буданов считает, что в делах о возможной коррупции не стоит заранее назначать виновных. По его мнению, в Украине часто делают выводы еще до того, как расследование и судебное разбирательство установят все обстоятельства.

Глава ОП отметил, что доверяет Высшему антикоррупционному суду и считает, что именно он должен рассматривать соответствующие дела. В то же время он подчеркнул, что не все выдвинутые обвинения в конечном итоге подтверждаются. Иногда в ходе судебного разбирательства выясняется, что они были недостаточно обоснованными.

"Дождемся решений суда", — подытожил Буданов.

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Ранее Кирилл Буданов рассказывал, что после увольнения Мудрой общался с ней исключительно по рабочим вопросам и не склонен отворачиваться от людей до окончательных выводов суда.

Мнения Кирилла Буданова о переговорах с Россией

Глава ОП считает, что в настоящее время диалог с Россией в основном касается обмена пленными. В ближайшие дни ожидается еще один крупный обмен.

Кроме того, Украина будет искать возможности для достижения договоренностей по морскому вопросу. Буданов предположил, что в ближайшее время могут состояться новые переговоры, однако пока они будут носить преимущественно технический характер. В то же время, по его мнению, полностью остановить войну сейчас нереалистично.

Украине нужно мобилизовать 30 тысяч человек ежемесячно

Кирилл Буданов рассказал в интервью, что для поддержания нынешней ситуации на фронте Украине необходимо мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.

В то же время полную мобилизацию он назвал крайне маловероятным сценарием из-за риска значительной социальной напряженности.

Глава ОП также призвал противодействовать случаям "насильственной бусификации" и неправомерной деятельности территориальных центров комплектования.

Буданов: Крым будет украинским

Отдельно глава Офиса президента высказался по поводу Крыма. По его словам, дальнейшие действия Украины в отношении полуострова не следует считать эскалацией.

Буданов также подчеркнул, что даже прекращение огня не гарантирует длительного мира, поскольку оккупированные территории останутся "бомбой замедленного действия".

На вопрос Натальи Мосейчук, будет ли Крым украинским, он ответил однозначно: "Конечно".

Новини.LIVE писали, что в этом же интервью Кирилл Буданов рассказал, что в ближайшее время между Россией и Украиной состоится обмен пленными. Глава ОП отметил, что недавно Украина и Россия уже провели очередной обмен. Также накануне Дня Независимости удалось вернуть украинцев с территории Беларуси.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов заявил, что для продолжения борьбы Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек. По его словам, без постоянного пополнения войск обойтись невозможно, а идеи полностью заменить мобилизацию технологиями и "волшебными андроидами" не соответствуют реальности.